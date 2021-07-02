寵物知識+／夏天來了熱爆！嚴防寵物酷暑下易得的3大疾病

夏天的酷暑容易讓狗狗生病。 報系資料照

已經進入了七月，下禮拜即將迎來「小暑」，天氣也愈趨穩定炎熱，白天高溫動輒35度以上。因應疫情居家時間變長，許多人會選擇吹冷氣電扇、喝冷飲對抗酷熱，你是否也有意識到滿身是毛的貓狗也需要消暑呢？氣候濕熱容易讓毛小孩生病，以下整理三種夏天寵物易發的疾病，飼主得多多注意。

由於寵物只能舌頭和腳掌肉墊散熱，比人類更不耐熱，夏天室內溫度常常也在攝氏30度以上，即使寵物待在室內也可能中暑，尤其是短吻犬像是法國鬥牛犬、西施、巴哥等犬種上呼吸道狹窄，排熱功能較差，更可能中暑。

獸醫師建議為避免寵物中暑，必須保持室內通風，不要限制其行動，並且維持充足的水分供給。如果能維持室內溫度在26~27度是最好的。

如果寵物出現躁動不安、過度流口水、呼吸急促、開口喘氣等症狀，就代表有中暑徵兆；更嚴重者會呆滯、呼吸困難、抽搐，如果不即時處理會導致休克昏迷和死亡。

你該怎麼做？

若發現寵物有中暑症狀，趕快將牠移到通風陰涼處，將口中唾液清除以利呼吸，並用濕毛巾冷敷在牠的頭背部，幫助降溫；如果症狀未緩解應儘快送醫。

2.腸胃炎

就跟人一樣，寵物在大熱天也容易吃壞肚子，天氣熱容易讓寵物的食物和飲用水變質，吃入後就會引發腸胃炎；另外夏天太熱，寵物也會出現食慾不振、吃東西嘔吐的症狀，這也是消化道出問題。

腸胃炎的症狀為上吐下瀉、脫水、精神萎靡、食慾不振、壓肚子會痛、排稀軟便、水便、血便，嚴重者甚至會吐血。

你該怎麼做？

先禁食和飲用水8~12小時，讓腸胃休息，等停止嘔吐後可提供少量水分，如果喝了水沒再嘔吐，就可給予少量易消化的食物（例如罐頭），並繼續保持少量多餐；若寵物持續嘔吐腹瀉超過12小時，就得儘速就醫。

3.皮膚炎

夏天的潮溼悶熱易引發寵物的皮膚疾病，而且夏天的蚊蟲很活躍，常外出的貓狗容易把蟲子帶回家，尤其剪過毛的寵物，更容易讓蟲子鑽入叮咬。

寵物夏天常見的皮膚病包括異位性皮膚炎、接觸性皮膚炎和皮黴菌症，常見症狀為搔癢、皮膚泛紅、掉皮屑、起疹子等，嚴重時皮膚會滲出黏液、掉毛，有時寵物過度搔抓而導致皮膚潰爛無法癒合。

你該怎麼做？

盡量不要讓寵物到蚊蟲多的草叢，從外面回家時要在門口清理一下身上異物，進到室內後要洗腳或洗澡。還要記得定期驅蟲，保持居住環境乾燥通風。

由於夏天狗狗皮膚容易出油，有的飼主便經常幫牠洗澡，但狗皮膚分泌的油脂能保護皮毛，太常洗會把油脂洗掉讓皮膚變脆弱，更容易罹皮膚病，建議最多一週洗一次就夠了。

很多飼主會在夏天把狗狗毛髮剃光，但皮毛有隔絕紫外線和防曬的作用，建議不要剃個精光，僅需剃短一點即可，長度建議留個2公分左右。

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