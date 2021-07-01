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大量紫斑蝶遷徙飛入墾丁 彩蝶撞車傷亡叫人心疼
屏東墾丁國家公園台26線核3廠至南灣路段，最近出現大量紫斑蝶自大海側飛過道路的生態奇觀，今天在車城鄉後灣至石珠的西海岸公路也有為數可觀的紫斑蝶飛越；墾管處保育研究課呼籲，行車經過易造成「蝴蝶車禍」傷亡，請民眾最近通過這些路段時減速慢行，以減少蝴蝶傷亡，感受緩慢穿越彩蝶隊伍的美好。
墾管處保育研究課長徐茂敬說，據研究人員觀察，紫斑蝶在下雨後會大規模從北方遷徙飛入恆春半島，然後沿半島東側太平洋海岸，再向南飛至鵝鑾鼻後轉向西，於南灣及貓鼻頭岬角一帶從海上飛進半島，尋找幼蟲食草產卵。推論是雨季幼蟲食草萌發新芽，誘使成蝶往南來到恆春尋找食草。
他說，本次出現的紫斑蝶以小紫斑蝶及斯氏紫斑蝶為主。近日早晨墾丁國家公園管理處週邊的花木上，也可以見到大量紫斑蝶聚集採蜜的畫面，形成「蝴蝶樹」的景觀。
他說，彩蝶是自然界中極為動人的動態風景，一般人不會刻意傷害蝴蝶，但不經心卻會造成大量蝴蝶車禍身亡，籲請近日行經國家公園南灣及西海岸公路的民眾，遇到紫斑蝶飛過請儘量降低車速，時速超過50公里即容易將蝴蝶撞落，若能放慢車速與飛行的蝴蝶共同使用道路，不僅可以避免傷害蝴蝶，也能感受特殊的自然體驗。
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