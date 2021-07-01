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寵物知識+／寵物溝通師真能聽得懂狗語？五大Q&A一分鐘搞懂

聯合新聞網 / 綜合報導
台劇「黑喵知情」的主軸為寵物溝通。圖／LINE TV提供
台劇「黑喵知情」的主軸為寵物溝通。圖／LINE TV提供

毛小孩如果出現了怪異的行為或心理疾病，除了帶去看獸醫，現在還有不少人會求助「寵物溝通師」，究竟寵物溝通師真的能讀懂動物的心，還是只是故弄玄虛呼嚨飼主？以下整理一般人對寵物溝通師的五大疑問，幫你更了解這個新興行業。

Q.寵物溝通師聽的懂動物語言？

寵物溝通師並非直接跟動物對話，而是透過「直覺」來進行感應和連線，在過程中獲得畫面、聲音等訊息，與動物進行心靈交流，達到溝通的目的。

Q.寵物溝通師和獸醫、訓獸師的分別？

若寵物出現心理或行為的異狀，求助醫學可帶去給寵物醫生、動物行為治療師、訓練師等專家看，進行科學有系統的診治；而寵物溝通並非以「治療」為目的，而是成為飼主和寵物之間的溝通橋樑，轉達寵物的心聲，有點像翻譯的角色。

Q.寵物溝通的方式？

寵物溝通由於是透過「感應」，除了近距離直接跟寵物面對面，也能進行遠距離溝通，只要提供寵物的照片就能做到；甚至有些已經過世的寵物，溝通師聲稱也能感應和其交流。

Q.寵物溝通師的收費？

通常採計時制，行情從一小時四五百元到一兩千元都有。

Q.寵物溝通可以代替獸醫嗎？

寵物溝通師不是醫生，無法替寵物治病，也不能幫忙決定要不要帶牠去就醫。一名職業寵物溝通師把寵物比喻成小孩，由於表達能力受限，當問小孩有沒有不舒服，常常只會得到籠統的答案，無法確定是生理、心理亦或環境的因素；因此溝通師只能做到幫忙傳達心聲，若需矯正行為還是要找訓練師、生病務必要看獸醫。

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寵物 毛小孩

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