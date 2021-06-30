注意！國內發現首例黃喉貂感染狂犬病案例

農委會防檢局表示，今日接獲家畜衛生試驗所通知，我國1例黃喉貂確診感染狂犬病，這也是國內首例黃喉貂感染狂犬病案例。

防檢局表示，6月11日林務局台東林區管理處，在錦屏林道發現1隻虛弱且疑似具神經症狀的野生黃喉貂，送野灣野生動物保育協會醫療後仍傷重不治，後經家畜衛生試驗所確診感染狂犬病。

防檢局說，這病例是國內第1例黃喉貂感染狂犬病案例，所幸並無人員遭咬傷，防檢局已請台台東縣動物防疫所加強轄內動物巡視及疫情調查，並呼籲民眾如發現任何死亡或受傷之的野生動物，應通知所在地動物防疫機關處理，切勿自行處理。

防檢局說，從102年到今年5月31日止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有1萬1407件，其中856例鼬獾、1例錢鼠、1例遭鼬獾咬傷後隔離觀察的幼犬及9例白鼻心確診感染狂犬病，累計案例發生地區為9縣市88鄉鎮。

同時，今年至5月31日止，共檢測358件，其中11例鼬獾確診感染狂犬病，疫情仍侷限於野生動物鼬獾為主。

因此，防檢局呼籲民眾要遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

防檢局說，若民眾如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地鄉（鎮、市、區)公所或動物防疫機關處置。