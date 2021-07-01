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狗網紅大秀屁屁絕「頂」功夫 一杯水、烏克麗麗全頂得住
英國媒體《利物浦迴聲》（Liverpool Echo）報導，當地6歲拉布拉多犬奧利（Ollie）身懷多項絕技，除了坐下握手、鞠躬這些基本功，牠還有一項特別的絕「頂」功夫，能用臀部頂住各種物件並保持平衡。
奧利的臀部能頂起一整杯水、雞蛋、烏克麗麗、甚至萬聖節南瓜，靠著這項絕技已在社群平台圈粉百萬人。
奧利21歲的飼主亞歷克斯（Alex）說：「奧利一直喜歡學習新技巧。去年10月我教他鞠躬，他很快就學會了而且身體控制得很好。」
亞歷克斯表示看過很多狗在頭上平衡東西，想到如果奧利能在用臀部頂東西會很有趣，於是亞歷克斯嘗試拿萬聖節南瓜放在奧利臀部，而奧利「輕而易舉」的完成平衡。
亞歷克斯透露奧利喜歡完成任務技後受到表揚，所以他決定繼續訓練奧利，並開始找更奇怪的的東西讓奧利頂。
亞歷克斯讚奧利非常聰明，所以讓奧利保持忙碌、表演技巧能讓牠保持活躍，且牠也喜歡受到關注。亞歷克斯提到大多數狗很難長時間保持靜止以頂住物品，所以奧利是隻很特別的狗。
@good.boy.ollie
The Booty Balance is back! Ollie worked so hard on this video 🤎 ##fyp ##goodboy ##dogsoftiktok ##dogsoftiktok ##labrador ##alphabet♬ Alphabet Song - Kiboomu
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