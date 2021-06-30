快訊

【疫情這堂課】警察以前怕子彈現在怕病毒 擔心傳染家人乾脆睡在駐地

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾見鳥類斜躺在地緊張通報 動物園：在做「日光浴」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
巴拉望孔雀雉寶寶遇上太陽時會斜躺下來做「日光浴」。圖／北市動物園提供
巴拉望孔雀雉寶寶遇上太陽時會斜躺下來做「日光浴」。圖／北市動物園提供

台北市立動物園再傳喜訊，住在鳥園區的巴拉望孔雀雉夫妻首度繁殖成功。動物園表示，此次透過人工孵化及育幼，早熟型的巴拉望孔雀雉寶寶，目前已經學會自行採食，還會斜躺下來做「日光浴」；園方提醒民眾，若是看到鳥類斜躺在地上，不用擔心牠們不舒服，其實都是在做「日光浴」。

巴拉望孔雀雉因為面臨持續性棲息地喪失與商業狩獵壓力，野生族群數量不斷減少，是世界自然保育聯盟IUCN所認定的易危動物。

動物園表示，園內的巴拉望孔雀夫妻過去雖有繁殖紀錄，可惜沒能成功帶大幼雛，今年在繁殖季內也產下了兩顆蛋，不過保育員觀察到親鳥的孵蛋行為並不積極，於是決定改採人工孵化和育幼。兩顆蛋都有受精，但是其中一顆後期沒有繼續發育，另一顆蛋則是在5月31日順利破殼，雛鳥初期的「銘記Imprinting」行為十分明顯，只要沒看到保育員的身影就會不安地大叫，非常黏人。

動物園表示，寶寶破殼後的第一週，保育員每餐都要拿著攝子充當鳥爸鳥媽的嘴喙，為雛鳥示範如何啄食飼料，因為小寶寶很容易分心，有時候吃著吃著就睡著了。

另外，動物園表示，保育員發現雛鳥雙腳內側的一趾有異常彎曲的現象，於是利用膠質軟管和透氣膠帶作為輔具，慢慢地將腳趾拉直，第二階段再使用棉棒加強腳趾支撐的力道，透過早期治療與復健，目前雛鳥的腳趾恢復狀況良好，不會影響後續抓握功能。

巴拉望孔雀雉寶寶現在已經能振翅進行短距離飛行，當遇上太陽時會斜躺下來做「日光浴」。動物園表示，在鳥園區的生態鳥園中，時常有鳥類斜躺在地上，嚇得民眾以為牠們不舒服趕緊通報，其實都是在做「日光浴」。鳥兒會斜躺在地上將翅膀打開，利用紫外線殺死羽毛上的寄生蟲，同時也能合成維生素D增加鈣質吸收。

此外，動物園提醒，為慶祝大貓熊圓寶滿周歲，動物認養與企業合作夥伴特別推出相關紀念商品，推出小尺寸、可黏貼可吊掛於手機、且具有悠遊卡功能的「圓寶迷你卡」（純白款、淺藍款）。即日起全台7-11、全家便利商店限量上市。

圓寶迷你卡純白款。圖／北市動物園提供
圓寶迷你卡純白款。圖／北市動物園提供

動物園 圓寶

延伸閱讀

國家地理新鮮聞：神奇雞化石出土

大貓熊「圓寶」線上慶生 抓周選中營養調配師

休園動物忙什麼？ 林智堅中午臉書直播逛新竹市立動物園

人行道成鷺科棲息地 清潔隊員打掃戴安全帽防鳥屎攻擊

相關新聞

民眾見鳥類斜躺在地緊張通報 動物園：在做「日光浴」

台北市立動物園再傳喜訊，住在鳥園區的巴拉望孔雀雉夫妻首度繁殖成功。動物園表示，此次透過人工孵化及育幼，早熟型的巴拉望孔雀...

公路總局生態工法復育螢火蟲 重現阿里山公路螢光美景

嘉義縣台18縣阿里山公路是山上居民來往嘉義市區的重要道路，民國98年莫拉克颱風襲台，多處路段中斷，交通部公路總局第五區養...

【動物冷知識】單身多年找不到伴怎辦？這族群「自己生老公」！

哈囉大家好，我是帽帽！ 當動物們延續後代時，遇到食物不足、性別比例失衡等危機時，他們該怎麼辦呢？ 帽帽整理了三個動物冷知識，今天我們來看動物繁衍後代的冷知識吧！

野猴闖進屋溫馨擁抱90歲臥床婆婆 臨走做出超驚喜舉動

一個擁抱勝過千言萬語。印度一支影片近日在網上引起熱烈討論，一位90歲婆婆臥病在床，突然一隻野生葉猴（langur）闖進家裏，虛弱的婆婆不但沒有驅趕牠，還輕撫其背，葉猴此刻竟張開雙手給婆婆來個擁抱，場面溫馨，而牠臨走前一個舉動，令婆婆和家人都非常深刻。

苗栗路殺石虎半年10件 死後留種成功取精6件

苗栗縣半年來發生石虎路殺10例，縣政府啟動石虎路殺及脫序石虎緊急處理計畫，與台北市立動物園遺傳合作保育，成功取得精液6例...

嘉義市藍腹鷳出沒 1公尺長身影嚇到民眾

保育類鳥類藍腹鷳今天上午現蹤嘉義市，飛到一棟民宅二樓窗邊，1公尺長身影嚇到住戶，住戶拍攝影像經嘉義林管處確認是雄性藍腹鷳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。