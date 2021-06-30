民眾見鳥類斜躺在地緊張通報 動物園：在做「日光浴」

台北市立動物園再傳喜訊，住在鳥園區的巴拉望孔雀雉夫妻首度繁殖成功。動物園表示，此次透過人工孵化及育幼，早熟型的巴拉望孔雀雉寶寶，目前已經學會自行採食，還會斜躺下來做「日光浴」；園方提醒民眾，若是看到鳥類斜躺在地上，不用擔心牠們不舒服，其實都是在做「日光浴」。

巴拉望孔雀雉因為面臨持續性棲息地喪失與商業狩獵壓力，野生族群數量不斷減少，是世界自然保育聯盟IUCN所認定的易危動物。

動物園表示，園內的巴拉望孔雀夫妻過去雖有繁殖紀錄，可惜沒能成功帶大幼雛，今年在繁殖季內也產下了兩顆蛋，不過保育員觀察到親鳥的孵蛋行為並不積極，於是決定改採人工孵化和育幼。兩顆蛋都有受精，但是其中一顆後期沒有繼續發育，另一顆蛋則是在5月31日順利破殼，雛鳥初期的「銘記Imprinting」行為十分明顯，只要沒看到保育員的身影就會不安地大叫，非常黏人。

動物園表示，寶寶破殼後的第一週，保育員每餐都要拿著攝子充當鳥爸鳥媽的嘴喙，為雛鳥示範如何啄食飼料，因為小寶寶很容易分心，有時候吃著吃著就睡著了。

另外，動物園表示，保育員發現雛鳥雙腳內側的一趾有異常彎曲的現象，於是利用膠質軟管和透氣膠帶作為輔具，慢慢地將腳趾拉直，第二階段再使用棉棒加強腳趾支撐的力道，透過早期治療與復健，目前雛鳥的腳趾恢復狀況良好，不會影響後續抓握功能。

巴拉望孔雀雉寶寶現在已經能振翅進行短距離飛行，當遇上太陽時會斜躺下來做「日光浴」。動物園表示，在鳥園區的生態鳥園中，時常有鳥類斜躺在地上，嚇得民眾以為牠們不舒服趕緊通報，其實都是在做「日光浴」。鳥兒會斜躺在地上將翅膀打開，利用紫外線殺死羽毛上的寄生蟲，同時也能合成維生素D增加鈣質吸收。