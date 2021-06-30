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【動物冷知識】單身多年找不到伴怎辦？這族群「自己生老公」！
哈囉大家好，我是帽帽！
當動物們延續後代時，遇到食物不足、性別比例失衡等危機時，他們該怎麼辦呢？
帽帽整理了三個動物冷知識，今天我們來看動物繁衍後代的冷知識吧！
蚜蟲的生產方式又稱為「產雌孤雌生殖」，意思為由雌性不依靠雄性的情況下，產下雌性後代。
因為冬天食物缺乏且寒冷，所以才會有讓幼蟲在卵中渡過寒冬。若是熱帶氣候，則蚜蟲可能一年四季都是「產雌孤雌生殖」的生產方式。
雌性科莫多巨蜥的這種單性生殖方式成為「產雄孤雌生殖」，就是由雌性不依靠雄性的情況下，產下雄性後代。這種方式可在男女比例失衡的情況下，確保種群能夠繼續繁衍。
近年因地球暖化，導致海龜性別比例嚴重失衡，但對於海龜並不一定是壞事。雄海龜不會只與一隻雌海龜交配，而雌性海龜對於後代延續更有幫助。雖然世界上7種海龜幾乎都處於瀕危的情況就是了。
科學家也會將海龜卵移到清爽的地方，並灑水控制海龜卵的溫度，在這個影響海龜存亡的關鍵時刻，人們需要採取更多干涉措施。
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