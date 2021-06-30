苗栗路殺石虎半年10件 死後留種成功取精6件

苗栗縣半年來發生石虎路殺10例，縣政府啟動石虎路殺及脫序石虎緊急處理計畫，與台北市立動物園遺傳合作保育，成功取得精液6例，額外替石虎族群復甦保有更多希望，另有12隻石虎因為計畫執行，有了重回野外生存的機會，有助石虎族群存續。

苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎最重要棲地，縣政府統計今年1到6月，共發生14起石虎死亡事件，路殺占了10例，9例在國道、省道，分布在國道1號、3號、省道台1線、台6線、台13甲線、台61線，另有3例疑似犬殺，1例疑似毒殺，相較去年全年發生11件石虎死亡，其中9件路殺，有明顯增加趨勢，縣府提供改善建議，請道路主管機關單位參考改善。

縣政府即時妥適保存死於路殺的公石虎，並與台北市立動物園合作，共留下6例精液遺傳物質，此外，縣府去年5月到今年2月執行石虎路殺及脫序石虎緊急處理計畫，其中12件脫序石虎緊急處理案件，6隻石虎已經野放，6隻送農委會特有生物研究保育中心後續醫療及安置，將來也有野放的機會。

縣政府農業處指出，12件脫序石虎案，其中2件養禽戶通報，縣府布籠捕捉，6件養禽戶自行設籠捕捉，4件民眾通報目擊或拾獲小石虎，12隻石虎經健康檢查及醫療，6隻恢復健康後，在原捕捉地點附近野放，其餘6隻因個體過於年幼，或檢查後評估不適合野放，後送特生中心。