野猴闖進屋溫馨擁抱90歲臥床婆婆 臨走做出超驚喜舉動

一個擁抱勝過千言萬語。印度一支影片近日在網上引起熱烈討論，一位90歲婆婆臥病在床，突然一隻野生葉猴（langur）闖進家裏，虛弱的婆婆不但沒有驅趕牠，還輕撫其背，葉猴此刻竟張開雙手給婆婆來個擁抱，場面溫馨，而牠臨走前一個舉動，令婆婆和家人都非常深刻。

影片於印度拉賈斯坦邦帕洛迪鎮拍攝，90歲的婆婆班夫里·德维（Bhanvri Devi因）病長期臥床，由家人照顧，為了保持空氣流通及感受到陽光的溫暖，白天時都會把門窗打開。未料近日一隻野生成年葉猴偷偷闖進婆婆的房間，並溫馴地坐在她旁邊，家人見牠似乎毫無攻擊性，都沒有趕走牠。

結果神奇的一幕就出現了！婆婆溫柔地撫摸猴子的背部，突然牠兩度伸出雙手，緊緊擁抱班夫里，就像給予支持一樣，婆婆在鏡頭前亦微笑着，場面特別又溫馨。最後葉猴輕輕撫摸婆婆頭上的銀髮，再看一看她，就跳下床自行離去了。

葉猴輕輕撫摸婆婆頭上的銀髮，再看一看她，就跳下床自行離去了。圖／取自 環球網

影片引起網友熱議，不少人都驚嘆這個經歷像奇蹟一樣發生，又指猴子的擁抱富有感情，而最後輕撫婆婆的頭髮，更像要為她帶來祝福。

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文章授權轉載自《香港01》