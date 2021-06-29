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可愛無尾熊闖入停車場路人搶拍照 專家點殘酷真相：一點都不可愛！

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲停車場出現一隻可愛的小無尾熊。圖／取自yahoo.com
澳洲停車場出現一隻可愛的小無尾熊。圖／取自yahoo.com

澳洲黃金海岸一處購物中心停車場20日出現一隻可愛的小無尾熊，目擊民眾紛紛拿出手機近距離拍攝。但野生動物專家蕾格（Amy Wregg）表示，該事件呈現令人心碎的現實。

任職於動物保護組織WildCare的蕾格當時到現場援助這隻無尾熊，並在停車場附近的一棵樹上找到牠。蕾格指出：「有些圍觀群眾跟拍我們，因為他們覺得購物中心裡有隻無尾熊很有趣。讓無尾熊備感壓力，發出很大的聲音，這不是令人愉快的聲音。」

蕾格提到他們花了大約1小時才把無尾熊從樹上弄下來，因為無尾熊情緒很緊繃，他們必須給他一些喘息的時間。

蕾格說：「大家看到無尾熊只會覺得好可愛好可愛！但這隻無尾熊不能以『可愛』來看待牠了。牠在這個年紀應該回到棲息地，可是牠能去哪裡呢？」

蕾格解釋這隻無尾熊已經10歲，很難重新安置牠。目前無尾熊正在動物醫院接受披衣菌感染治療，但蕾格擔心牠未來生活的安危，因為無尾熊棲息地範圍慢慢受到城市擴張而萎縮，光是在當地停車場就發生3起無尾熊出沒事件。

澳洲議會去年發布的一份調查報告指出：「火災對當地造成嚴重損失，委員會認為無尾熊將在2050年之前從新南威爾斯州滅絕，政府須緊急干預以保護牠們的棲息地，並排除威脅牠們生存的因素。」

森林大火影響了24%的無尾熊棲息地，在某些地區危及面積甚至高達81%。但在森林大火發生之前，這些動物的家園已經受到威脅，氣候變遷和森林濫伐嚴重影響了牠們的生存和繁殖能力，一項國家調查正在呼籲立即採取行動保護牠們。

無尾熊 停車場 澳洲 氣候變遷 動物醫院

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