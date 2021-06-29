寵物知識+／不只巧克力是地雷！不能餵狗狗吃的10種禁忌食物

巧克力雖然對人類來說是帶來幸福的甜食，對貓貓狗狗而言卻是致命的毒藥。事實上除了巧克力，還有很多相當有營養、對身體有益的東西也一律禁止餵食給貓狗吃。以下盤點10種寵物「禁忌」食物，可千萬別讓毛小孩誤食了。

巧克力含有可可鹼和咖啡因，會傷害寵物的中樞神經，誤食會出現上吐下瀉、抽搐、心跳加快、昏迷的症狀，嚴重者死亡，可說是相當致命的食物。除此之外，同樣含咖啡因的東西像茶、咖啡、可樂、熱可可都不能給貓狗吃。

巧克力。圖/pixbay

葡萄會使寵物腎功能異常，嚴重時引發急性腎衰竭，尤其葡萄皮和葡萄籽的毒性對狗狗來講更高，食用後會引發嘔吐、腹瀉等反應，嚴重者死亡。 葡萄。記者簡慧珍／攝影

生蛋白裡的抗生物素蛋白會消耗寵物體內的維生素H，讓其缺乏該營養素導致脫毛、生長遲緩、骨骼畸形等；另外生蛋裡也含有沙門氏菌和大腸桿菌，等於是將病菌餵給貓狗導致中毒。 生雞蛋。 圖／pixabay

蔥蒜類食物包括洋蔥、青蔥、韭菜、大蒜，含有二氧化硫，會造成寵物紅血球氧化，引發上吐下瀉、血尿、發燒等症狀，嚴重者會致死。 蔥薑蒜。報系資料照

古早時候養狗都給牠們吃剩菜剩飯或骨頭，但骨頭碎裂後尖銳的碎片會刺穿狗的喉嚨、割傷嘴巴、食道、腸胃等，造成消化道器官損傷。 雞骨。報系資料照

堅果含大量油脂，會造成寵物腹瀉和嘔吐，甚至發展為胰臟炎，尤其是夏威夷豆更為致命，只要吃五、六顆就足以造成寵物無力、憂鬱、嘔吐和體溫過高。 堅果。圖/123RF

酒精對寵物的大腦和腎臟有害，跟人類不一樣的地方是，只要一點就足以造成極大傷害，症狀包括嘔吐腹瀉、神經失調、呼吸困難、昏迷甚至死亡。 啤酒。圖／ingimage

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蕃茄的莖葉含有番茄鹼和茄鹼，會讓寵物腸胃不適、肢體失調、肌肉無力、癲癇等，但這些物質在番茄的成熟果實成分會大大降低，因此可以給貓狗吃成熟的番茄，但青色未成熟的果實和植株就比較危險。 牛番茄。圖／ingimage

人類經常給寵物餵食水果，但要記得把種子去除，因為部份水果的種子含有毒性的氰化物，會引發嘔吐、暈眩、呼吸困難等症狀，像是蘋果、李子、杏桃、西洋梨的種子都有這種物質。另外果核太硬難以消化，也可能阻塞貓狗的腸胃。 蘋果核。圖/123RF