【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

文／小賴

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。第一次養貓不懂嘛，買來的項圈上面都有鈴鐺，獸醫也沒提醒，所以就沒特別在意。

不知道為什麼，在三歲左右的時候突然有過度舔毛的狀況。由於禿毛的位置在兩側大腿，對稱而且沒有紅腫，所以我推測應該是心理壓力因素。但家裡環境並沒什麼特別改變，所以也找不到病因是什麼。

中間試過各種方法，包含看醫生打針吃止癢藥、多陪他玩、換無穀飼料、買插電式的費洛蒙噴霧、用貓草噴霧、抽血檢查有無過敏原等等，但都無效。就這樣持續一兩年，所幸跩貓除了喜歡舔毛外身體都很健康。

後來有一天靈光一現，想說會不會是項圈上的鈴鐺聲音讓他有壓力，就把鈴鐺拆了，然後大腿上的毛很神奇的就都長回來了，直到現在過了好幾年都沒有再發生禿毛狀況。

直到現在都還覺得很神奇，因為其實他從小到大都戴有鈴鐺的項圈，沒想到這個居然會是原因，只能說貓咪真的很難懂。

圖/作者提供

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