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大貓熊「圓寶」線上慶生 抓周選中營養調配師

中央社 / 台北28日電

北市動物園動物明星大貓熊「圓寶」今天滿周歲，動物園替牠舉辦線上慶生派對與抓周儀式，「圓寶」一把抓下刻著「營養調配師」竹筒，並與媽媽「圓圓」一起享用牠的第一個蛋糕。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台北市立動物園從5月15日封園至今，適逢「圓寶」1歲生日，動物園今天上午特地舉辦線上慶生派對，一解大貓熊粉絲們的相思之情。

動物園表示，根據民間習俗，孩子滿周歲這天最重要的儀式就是抓周，動物園特別準備了5個竹筒，分別刻上動物醫生、營養調配師、保育員、企業CEO等4種工作，另一個未刻字的竹筒則象徵其他所有能為保育努力的工作。

抓周竹筒架好後，即便保育員連哄帶騙，「圓寶」仍遲遲不從棲架上下來，保育員只好以「公主抱」的方式將牠移動到抓周位置上。

「圓寶」落地後，直接往前走到「營養調配師」竹筒前，嗅了一嗅就將竹筒一把抓下，不過「保育員」竹筒同時掉落下來，接著又把「動物醫生」竹筒也扯下，開始追逐著滾動的竹筒玩了起來。

抓周儀式完成後，動物園重新布置場地，端出一個雙層冰塊蛋糕，上頭以4個刻字蘋果排出「平安快樂」4字，象徵對「圓寶」與民眾的祝福，並用葡萄鋪成「stay home」，代表「圓寶」目前的生活狀況，並期望民眾都能配合乖乖待在家，讓疫情早日結束。

蛋糕準備好後，「圓寶」與媽媽「圓圓」一同出場，「圓寶」看到蛋糕就馬上靠近嗅聞，「圓圓」則逕自走到一旁啃起竹子，接著再一口咬住蛋糕中間支撐的甘蔗，兩大貓熊這時才開始大快朵頤。

保育員說，「圓寶」喜歡甜的食物，這是牠的第一個蛋糕，也是牠第一次吃甘蔗，但因為甘蔗比較甜，只有在這種特別的日子裡會做成特製蛋糕，讓「圓寶」與「圓圓」享用。

動物園表示，「圓寶」在成長過程中受到了許多人的幫助，期待透過今天的慶生派對，帶起民眾對於動物保育的重視，一起為瀕危動物保育盡一份心力，並將「圓寶」周歲的喜悅、疫情盡快平靜的期許，轉化成最平安快樂的祝福，傳播給所有人。

去年6月28日出生的「圓寶」是動物園繼2013年「圓仔」出生後，透過人工採、授精成功繁殖的第2隻大貓熊寶寶。

圓寶 動物園

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