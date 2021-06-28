柴犬以為要去公園玩卻變洗澡打針 翻臉表情逗笑網友：瞬間老了10歲

許多養貓貓狗狗的飼主都知道，大多數的寵物不喜歡洗澡，更抗拒到動物醫院裡。最近有位日本網友，就帶自家柴犬打針加上洗澡，結果柴犬前後露出的表情反差，完美說明了他內心的感想。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「shomaruoneone」最近分享兩張自家柴犬的照片，第一章照片中的柴柴笑容滿面，看起來好像很期待著什麼似的。然而第二章柴柴險卻整個沉下來，顯然為了什麼事情在生氣的樣子。

Shomaruoneone表示，應該是在帶出門的時候，柴柴以為是要去公園玩，所以滿臉都是期待。沒想到主人這次帶他出來，實際上是去洗了兩小時澡和打預防針，這兩者對狗狗來講都是相當難熬的事情，也難怪在結束之後，會露出一臉生無可戀的神情。

網友們看了，紛紛表示「這反差也太大」、「2小時就老了10歲」、「柴柴回來的死人表情我懂」、「柴柴真的好可愛」、「又洗澡又打針，辛苦了啊」、「笑容逐漸消失」、「『散步散步～』這麼想著然後就被拐走了」、「柴柴就是正義」、「我家的柴柴反而把寵物醫院當貓狗集合所，每次要去都很興奮」。