寵物知識+／貓奴必修課！盤點貓咪10大常見疾病和如何預防

近年來成為貓奴的人口數量大增，從2015到2020年間，養貓的比例由24.7％提升到38.9％。然而貓咪是著名忍痛力很高的動物，加上先天不愛亂叫又內斂的特質，有沒有生病或不舒服得由飼主細心觀察方能察覺。以下整理貓咪的10種常見疾病，以及其成因和預防方式，幫助毛小孩預防勝於治療。

貓也會罹患狂犬病，症狀和狗類似，狂躁期時貓會躲到隱匿處，兇猛攻擊靠近的人或其他動物靠。患貓的瞳孔會放大、弓背、伸爪、持續喵喵叫，叫聲逐漸沙啞。隨著疾病進展到麻痺期，行動會逐漸不協調，接著後軀麻痺，然後頭部肌肉麻痺，很快的就會昏迷死亡。

△預防

注射狂犬病預防疫苗，貓於三月齡以上時應注射第一劑狂犬病疫苗，以後每年定期補強注射一次。

又名貓瘟或貓小病毒，是一種急性高度接觸性傳染病，傳染途徑是接觸帶病毒的排泄物或吸血昆蟲及蚤類，也能藉由貓媽媽母傳子傳染給幼貓。症狀為突然發高燒、頑固性嘔吐、腹瀉、脱水、循環障礙及白細胞急劇減少。

△預防

施打基本核心疫苗，幼貓從8～9週齡開始施打，接下來每3～4週補強，最後一劑疫苗落在16週齡以上（共三劑）。若是從未施打過的成貓，應施打兩劑核心疫苗，相隔3～4週。小時候打過疫苗、超過五年沒有補強的老貓，也需要補強一劑。

貓大多罹患的是第二型糖尿病，也就是身體細胞對胰島素無反應，葡萄糖無法分解而堆積在血液中。症狀為三多「吃多、喝多、尿多」、活動力下降、嗜睡、體重減輕。糖尿病引發最危險的問題是酮酸中毒，酮酸中毒會出現的症狀包括食慾不振、虛弱、嗜睡、呼吸異常、脫水、嘔吐和腹瀉，嚴重者會死亡。

△預防

「高碳水化合物、低蛋白質」飲食也是糖尿病的誘發因子之一，飼主應盡可能餵食高質量的罐裝、低碳水化合物或生食。另外適當增加運動量也可以減輕貓咪的高血糖症狀。

貓咪看診示意圖。中新社

貓下泌尿道疾病是一系列由於膀胱及尿道受刺激所造成臨床症狀的總稱，常見的原因包括自發性膀胱炎、尿結石、尿道栓子等。患貓年齡介於2～6歲，肥胖、飼養於室內、運動量少、以乾飼料為主食及壓力大均易發生。症狀為上廁所的次數增加、尿尿時長時間蹲坐、尿尿時會喵喵叫、滴尿、尿液呈紅色、常舔拭尿道口周圍或到處亂尿尿。

△預防

1.增加水分攝取，貓咪每天每公斤體重需要喝水50~100㏄，確保有足夠的排尿量。

2.適度控制體重。

3.定時清潔貓砂盆，最好將貓砂盆擺放在安靜、通風良好的地方。

4.盡量避免製造出讓貓咪感到壓力的環境。

慢性腎衰竭是家貓死因第一名，初期徵兆不明顯，身體老化和體內水分不足為兩大主要原因。症狀包括喝多、尿多、食慾下降、體重減輕、精神不振、不正常掉毛等。

△預防

1.增加水分攝取。

2.控制飲食，貓年紀大時不宜攝取過多蛋白質，鈉的攝取也不宜過多，鉀攝取不足也可能導致慢性腎臟病。

3.別讓貓咪吃到有毒物質，像是地板非無毒清潔劑或發霉飼料，都會造成腎臟損害。

俗稱貓愛滋，屬於病毒感染造成的免疫不全症，和人的愛滋病毒相似但不會傳染給人類，主要的傳染途徑是透過打架抓傷或咬傷時唾液傳播互相傳染，因此養在室內的家貓被感染機率較低。症狀為發燒、慢性齒齦炎及口腔炎、慢性下痢、體重減輕、消瘦等。

△預防

室外貓感染免疫缺陷病毒的機率較高，所以不要讓貓外出就能降低感染機率；另外讓貓咪均衡飲食、降低環境壓力等也能提高免疫力，減少愛滋病發率。

寵物診所獸醫為寵物貓施打疫苗。（路透）

甲狀腺素分泌過多而引發多重器官機能失調的內分泌疾病，好發於熟齡或高齡貓。常見症狀為胃口爆增但體重減輕、活力過盛不睡覺、變得焦躁易怒或有攻擊行為、局部毛脫落無光澤、喝多尿多等。

△預防

尚未研究出確切病因為何，飼主只能從貓的日常作息觀察有無異狀，高齡貓的健檢可加入檢查甲狀腺的項目。

由貓皰疹病毒引起的常見上呼吸道傳染病，傳染性極強，傳播途徑為受感染之唾液、飛沫、被沾染物品傳染。主要症狀為咳嗽、鼻塞、打噴嚏、發燒、流鼻涕、精神不濟、厭食、結膜炎等。

△預防

1.施打核心疫苗。

2.多貓家族需滿足每隻貓需要的資源和社交關係，避免壓力產生。

3.飼主在外接觸其他貓，回家要洗手更衣，避免病原體傳染。

4.高溫和高濕度會影響貓的免疫力，居家溫度宜設在28度以下、濕度控制在50％左右。

貓的真菌感染皮膚病，傳染力強，症狀是脫毛區域呈現不規則圓形，混合鱗狀斑點和結疤，有時還混著過敏性的丘疹，多發於貓咪的臉部、軀幹、四肢和尾部等處，也會傳染給人類。

△預防

1.多接觸陽光可殺死黴菌，也可促進維生素D和鈣質的吸收，增強免疫力。

2.維持環境消毒和清潔，減少引發貓癬的真菌孢子存活的機會。

3.加強貓咪的營養增加抵抗力，補充維生素B群、omega-3脂肪酸和鋅等。

高齡貓咪老化出現的疾病，因跑跳、運動過度使用，或因體型、基因、過往舊傷等造成關節結構不穩定，經長時間累積與耗損所導致的關節發炎與壓迫疾病。症狀為貓咪活動力明顯降低、後肢無力、拖行走路、不願跳躍或負重、降低與人互動意願等。

△預防

1.控制體重，過重是造成關節耗損的元兇。

2.適量活動，日常運動可鍛鍊肌肉和韌帶，可多讓貓與玩具互動。

3.在日常飲食添加葡萄糖胺等營養素，保養關節和軟骨，延後關節炎發生的情形。

4.為老貓鋪設防滑墊，減少關節負擔。