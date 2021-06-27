快訊

8大行業確診女子足跡超多卻不配合疫調 宜蘭開罰首例

馬祖燕鷗季來臨 6隻神話之鳥馬祖現蹤

中央社 / 連江縣27日電
馬祖每年夏天都有大批燕鷗棲息繁殖，根據台北市野鳥學會調查，今年目前已觀察到有6隻「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，並發現黑嘴端鳳頭燕鷗已有2巢，混居在約2200隻的鳳頭燕鷗族群內。 中央社／台北市野鳥學會提供
馬祖每年夏天都有大批燕鷗棲息繁殖，根據台北市野鳥學會調查，今年目前已觀察到有6隻「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，並發現黑嘴端鳳頭燕鷗已有2巢，混居在約2200隻的鳳頭燕鷗族群內。 中央社／台北市野鳥學會提供

馬祖每年夏天大批燕鷗棲息繁殖，馬祖今年有6隻神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗在鐵尖島現蹤，還有大量鳳頭燕鷗、蒼燕鷗等鳥類棲息繁殖，近期已有零星小鳥孵化。

神話之鳥6月初在北竿鐵尖島現蹤後，根據台北市野鳥學會調查，截至26日觀察，在島嶼周邊活動的黑嘴端鳳頭燕鷗共6隻，並發現黑嘴端鳳頭燕鷗已有2巢，混居在約2200隻的鳳頭燕鷗族群內；另外鐵尖島北面已有零星的小鳥孵出，估計近日大部分的小鳥就會孵化成功。

台北市野鳥學會表示，自民國89年在馬祖發現瀕臨絕種的黑嘴端鳳頭燕鷗後，馬祖每年固定時期觀察到神話之鳥來馬祖棲息繁殖，歷年來觀察到最多量為21隻，今年6隻，一般約10幾隻報到，除了觀察鳥類族群數量，調查計算繁殖成功率更為重要。

台北市野鳥學會前理事長阮錦松表示，鳥類繁殖成功率須從各面向觀察，牽涉食物、環境變遷等各項因素，因為燕鷗食物來源與馬祖漁業環境相關，所以不僅是保育鳥類，也是保育海洋，鳥類是環境生態變化的指標，鳥類數量驟減，如棲地破壞、海洋生態食物來源變化都是生態的訊息。

連江縣產業發展處表示，今年因疫情關係止步，將結合研究調查與架設監視系統，未來提供即時監視系統線上賞鷗活動。依歷年觀察，過境燕鷗在繁殖地孵化育鳥，待幼鳥飛行離巢才離境，預計在9至10月左右。

前台北市野鳥學會理事長阮錦松表示，鳥類繁殖成功率需從各面向觀察，因為燕鷗食物來源與馬祖漁業環境相關，所以不僅是保育鳥類，也是保育海洋；鳥類是環境生態變化指標，鳥類數量驟減，如棲地破壞、海洋生態食物來源變化都是生態訊息。 中央社
前台北市野鳥學會理事長阮錦松表示，鳥類繁殖成功率需從各面向觀察，因為燕鷗食物來源與馬祖漁業環境相關，所以不僅是保育鳥類，也是保育海洋；鳥類是環境生態變化指標，鳥類數量驟減，如棲地破壞、海洋生態食物來源變化都是生態訊息。 中央社

據台北市野鳥學會調查，截至26日，在北竿鐵尖島周邊活動的黑嘴端鳳頭燕鷗有6隻，並發現黑嘴端鳳頭燕鷗已有2巢；此外，鐵尖島北面已有零星雛鳥孵出，估計近日大部分雛鳥就會孵化成功。 中央社／台北市野鳥學會提供
據台北市野鳥學會調查，截至26日，在北竿鐵尖島周邊活動的黑嘴端鳳頭燕鷗有6隻，並發現黑嘴端鳳頭燕鷗已有2巢；此外，鐵尖島北面已有零星雛鳥孵出，估計近日大部分雛鳥就會孵化成功。 中央社／台北市野鳥學會提供

馬祖 北市 疫情

延伸閱讀

馬祖士兵供傘幫助車禍傷者 家屬尋人欲表感謝

東引民眾受傷需轉診 馬祖海巡跨島後送就醫

人行道成鷺科棲息地 清潔隊員打掃戴安全帽防鳥屎攻擊

涉股市禿鷹洩密 調查官赴馬祖復職獲准解除限境

相關新聞

不是一般浪浪！婦撿年幼「野貓」回家養 長大驚揭為珍稀動物

居住於四川樂山市五通橋區蔡金鎮的村民楊婆婆，於大半年前在山上發現一隻「野貓」，於是好心帶回家當寵物精心飼養，未料原來其是國家二級保護動物的「豹貓」。22日，她決定將豹貓交給自然資源局工作人員，目前豹貓已被安全轉移到樂山市野生動物救助站。

怕動物中暑園方幫「理髮」 初次體驗小羊駝大哭

台北市立動物園為了讓羊駝也有個輕鬆涼爽的夏季，每年自4、5月就會開始為羊駝理毛，避免羊駝意外中暑，動物園表示，羊駝理毛就...

毛孩戴口罩 恐中暑、熱衰竭

三級警戒延長至7月12日，新北動保處提醒，有飼主擔心毛寶貝會染疫，會替牠們戴上口罩、用酒精消毒，這些都是錯誤觀念，酒精噴...

新北動保處：犬貓戴口罩恐中暑 噴酒精可能中毒

為了拚防疫，人們常戴口罩及噴酒精消毒，但新北動保處提醒，若要犬貓等寵物戴口罩可能會造成中暑熱衰竭，若噴酒精，不僅會造成毛...

飼主憂毛孩感染外出戴口罩 動保處提醒恐中暑、熱衰竭

三級警戒延長至7月12日，新北動保處提醒，有飼主憂心毛寶貝會染疫，甚至替牠們戴上口罩、用酒精消毒，這些都是錯誤觀念，酒精...

影／絕非快轉！大鴨小鴨河中神速急行 網友驚：趕上班嗎？

俗語「鴨子划水」，形容鴨子雖然表面上看起來一派輕鬆，實際上鴨掌在水面底下不停地打水前進，象徵抬面下默默做的努力。不過最近，有日本網友拍到鴨子除了悠閒划水之外，要認真快速游起來，速度也是可以很驚人的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。