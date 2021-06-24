新北動保處：犬貓戴口罩恐中暑 噴酒精可能中毒

為了拚防疫，人們常戴口罩及噴酒精消毒，但新北動保處提醒，若要犬貓等寵物戴口罩可能會造成中暑熱衰竭，若噴酒精，不僅會造成毛寶貝中毒，嚴重時更可能會致死。

新北市政府動物保護防疫處表示，新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，有些飼主擔心帶狗外出散步而染疫，給牠們戴上口罩，以為是為了毛寶貝好，但其實這是非常危險動作。

動保處表示，狗的汗腺不發達，需要透過口部喘氣散熱，才能緩解體熱，狗正常呼吸速度每分鐘30到40次，當狗因無法順利散熱、換氣而猛喘時，牠們的呼吸會增加到每分鐘200到400次。一旦嘴被醫用口罩遮住，無法散熱，隨時都有中暑熱衰竭的風險。

另外，人們常會藉由噴灑酒精來達到消毒殺菌功效，不過這防疫方式，並不適合寵物。

獸醫師林子筠表示，飼主應避免直接噴灑酒精在犬貓等毛寶貝身上，因寵物體內無法代謝酒精，在身體內會產生毒性，若酒精中毒，輕則肝衰竭，重則致死，飼主不可不慎。

動保處表示，目前並無證據顯示犬貓感染新冠肺炎會再回傳給人，民眾毋須過度擔憂，倒是飼主觸摸寵物前記得洗手，並減少與寵物過度親密接觸，避免親吻或共享食物的習慣，以免不知情間把病毒傳染給毛寶貝。