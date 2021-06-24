影／絕非快轉！大鴨小鴨河中神速急行 網友驚：趕上班嗎？

俗語「鴨子划水」，形容鴨子雖然表面上看起來一派輕鬆，實際上鴨掌在水面底下不停地打水前進，象徵抬面下默默做的努力。不過最近，有日本網友拍到鴨子除了悠閒划水之外，要認真快速游起來，速度也是可以很驚人的。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「mochi(o」最近在網路上分享一則影片，影片中有一隻成年鴨子，帶著一群小鴨在水上游著。特別之處在於，他們的游泳速度快到超乎想像。mochi(o還特別發文註明，這段影片絕對沒有經過任何快轉處理。

mochi(o表示，他平常就喜歡觀察住家附近的野生動物，還開設了youtube頻道「身近な生き物語」記錄這些自然生態。或許是這條河本身水流湍急，如影片般鴨子快速游動的樣子，mochi(o其實還算滿常見到，覺得有趣之下，才決定分享給網友。

其他網友紛紛表示「太好笑了吧」、「本來就這麼快嗎」、「根本是三倍速啊」、「好像高速列車」、「趕上班快速通過」、「跟我嘴角上揚的速度一樣快」、「好猛的鴨子」、「可惜不是紅色的」、「有必要那麼急嗎」、「想到底下腳怎麼划水的就笑了」、「不知不覺就看了好幾次」、「超速了喔」。