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少年遇響尾蛇襲擊！勇犬跳出護主 舌頭脖子中鏢腫大包

聯合新聞網 / 綜合報導
勇犬被響尾蛇咬，舌頭脖子腫大包。圖／取自gofundme
勇犬被響尾蛇咬，舌頭脖子腫大包。圖／取自gofundme

美國電視新聞頻道NBC報導，當地18歲少年洛雷多（Alex Loredo）五月底在家門外差點遭響尾蛇襲擊，幸虧他養的7歲拉布拉多犬馬力（Marley）及時救援，化解了洛雷多的危機，但馬力因此身負重傷。

洛雷多表示當時他聽見屋子後方的烘衣機提示音響起走出家門，接著他聽到奇怪的吱吱聲，猛一看發現一隻響尾蛇盤踞在離他不到30公分的桌子底下。洛雷多說：「我還沒反應過來，馬力就跑出門推開我，擋在蛇和我中間。」

洛雷多憶起響尾蛇試圖攻擊他時，馬力咬住響尾蛇，但也因此被蛇狠狠地咬了2下，一下在牠的舌頭上，另一下在脖子上。洛雷多心想：「哦，不，我要失去我最好的朋友了。」他立刻帶馬力進屋內，而牠只是痛苦地倒在地上哀號。馬力的臉開始腫脹，還出現呼吸併發症，鮮血也從嘴裡湧出。

洛雷多和媽媽趕緊把馬力送去獸醫，獸醫為馬力注射了幾劑抗蛇毒血清，並留牠在醫院住2天。洛雷多將馬力英勇護主的故事分享在網路上，並順利獲得網友集資的醫藥費。

洛雷多透露經過2周治療馬力已經漸漸康復了，雖然咬痕仍未消失，但舌頭還能再生，很快就會完全癒合。

獸醫 寵物

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