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男泳客小心！嗜吃蛋蛋的「切蛋魚」首次瑞典現蹤 嘴一張滿口人牙

聯合新聞網 / 綜合報導
淡水白鯧通常出沒在亞馬遜河流域。圖／取自dailystar
淡水白鯧通常出沒在亞馬遜河流域。圖／取自dailystar

英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導瑞典水域首次發現以「嗜吃男泳客睾丸」聞名的淡水白鯧（Pacu）。這種食人魚長著一口「類人牙」，通常出沒在亞馬遜河流域。

新聞網站Gentside指出，瑞典漁民林德格林（Einar Lindgreen）在當地南海岸捕獲這隻20公分有「切蛋魚」（ball cutter）之稱的淡水白鯧。

任職於丹麥自然歷史博物館的卡爾（Henrick Carl）表示，淡水白鯧通常對人沒有危害，但一旦被咬傷後果會非常嚴重：「在某些國家好比巴布亞紐幾內亞曾發生相關事件，一些男人的睾丸被這種魚咬掉了。」

卡爾補充淡水白鯧主要吃素，不過對男性裸泳者可能會構成威脅：「牠們餓了才會咬人，而睾丸尺寸恰好能入牠們的口。」

報導指出，瑞典發現的淡水白鯧可能是棄養的寵物。之前在英國托里奇河（River Torridge）及美國密西根湖（Lake Michigan）也曾出現棄養的淡水白鯧。

英國生態學家戴蒙德（Mark Diamond）認為，淡水白鯧出現在異地凸顯了一個問題：「外來寵物或植物釋放到河流中會對本地野生動物造成嚴重後果。」

哥本哈根大學助理教授莫樂（Peter Rask Møller）說，目前仍不清楚瑞典發現的淡水白鯧是水族館逃亡者或入侵的食人魚先驅。他建議無論魚種來源為何，「男泳客都應該穿上褲子，以防在寒冷的波羅的海水域遇到更多食人魚。」

瑞典 食人 棄養 巴布亞紐幾內亞 漁民

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