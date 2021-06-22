超市外牆出現數千隻蜂 目擊員工：蜜蜂跟著女王群聚

英國媒體《利物浦迴聲》（Liverpool Echo）報導，當地默西賽德郡 （Merseyside）一間超市外20日突然出現數千隻蜜蜂爬滿整個牆面。

當天值早班的員工茉莉（Julie Murray）凌晨上班時發現這個奇景，後就跟其他員工在蜂群周圍放置一個防護罩，並定期檢查確保蜜蜂不會受到干擾。

茉莉指出：「我凌晨3點上工時，蜂群剛開始聚集。我想鐵路工程可能打擾到牠們，女王飛出來，其他蜜蜂也跟隨在後。起初我們以為牠們是黃蜂，後來細看發現牠們是蜜蜂。」

茉莉說她跟同事一開始都很震驚，但確認牠們是蜜蜂後就安心了：「牠們是冷靜的原始物種，除非你去打擾它們，否則牠們不會主動傷害人。」當地養蜂人稍後抵達現場並妥善移除蜜蜂。

網友liverpoolfc2314表示：「養蜂人處理得宜，大眾沒去打擾蜜蜂也很棒。蜜蜂對生態很重要。」