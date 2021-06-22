「棉花糖狗」洗澡背影變雪人 比熊犬一轉身網全尖叫：太可愛

可愛就是無敵，遇上這麼迷人的狗狗，怎會有人不喜歡！這隻來自韓國的純白色比熊犬叫Toto，是位5歲大的小男生！媽媽時常悉心照顧牠，又常替牠修毛，令牠擁有圓滾滾的外表，相當可愛。由於Toto喜歡洗澡，因此媽媽常替牠拍下美美的出浴照！

網友看到Toto背影時，覺得牠根本就是小雪人，白皚皚、圓頭圓腦的樣子，叫人超期待看到正面！

早前，有韓國網友在IG上，分享了狗狗出浴背影畫面，隨即引來大批網友回應，要求看到正面照。原來，網友看到的是一個無論麼用水沖洗，也沒有融掉的可愛雪人背影。當然，大家都知這是比熊犬Toto，但牠背影實在太似雪人了，令人很期待看到牠的真面目。

這是隻可愛得令網友捨不得讓牠融化的小雪人！只見主人慢慢拿起花曬頭，正要用水沖洗牠時，大家都有點心，這樣沖下去，小雪人就會融化了！

網友認為比熊犬Toto實在太適合扮雪人了，「我也會這樣做欸！」、「頭大身體小也太可愛！」、「汪：媽媽別玩了，快點洗好吧！」、「汪汪表示心很累......頭很大」、「家裏很缺雪啊～」、「看了不只會涼、心情還會變好！」

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文章授權轉載自《香港01》