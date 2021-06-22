快訊

【6/22確診地圖】新增78例本土、6例死亡 陳時中：高風險落在雙北

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「棉花糖狗」洗澡背影變雪人 比熊犬一轉身網全尖叫：太可愛

香港01 / 撰文：何東緯
這不是雪人嗎？（ig@toto_ddung_ee）
這不是雪人嗎？（ig@toto_ddung_ee）

可愛就是無敵，遇上這麼迷人的狗狗，怎會有人不喜歡！這隻來自韓國的純白色比熊犬叫Toto，是位5歲大的小男生！媽媽時常悉心照顧牠，又常替牠修毛，令牠擁有圓滾滾的外表，相當可愛。由於Toto喜歡洗澡，因此媽媽常替牠拍下美美的出浴照！

網友看到Toto背影時，覺得牠根本就是小雪人，白皚皚、圓頭圓腦的樣子，叫人超期待看到正面！

早前，有韓國網友在IG上，分享了狗狗出浴背影畫面，隨即引來大批網友回應，要求看到正面照。原來，網友看到的是一個無論麼用水沖洗，也沒有融掉的可愛雪人背影。當然，大家都知這是比熊犬Toto，但牠背影實在太似雪人了，令人很期待看到牠的真面目。

這是隻可愛得令網友捨不得讓牠融化的小雪人！只見主人慢慢拿起花曬頭，正要用水沖洗牠時，大家都有點心，這樣沖下去，小雪人就會融化了！

網友認為比熊犬Toto實在太適合扮雪人了，「我也會這樣做欸！」、「頭大身體小也太可愛！」、「汪：媽媽別玩了，快點洗好吧！」、「汪汪表示心很累......頭很大」、「家裏很缺雪啊～」、「看了不只會涼、心情還會變好！」

延伸閱讀：

阿富汗獵犬｜壯爸抱長毛狗　冒雨散步有重要苦衷　網民一見心心眼

貓女兒5年來站同一位置等門　監視器畫面令網民全哭崩：快回家啦

文章授權轉載自《香港01》

寵物 汪星人

延伸閱讀

207公分高！巴西女得「巨人症」 丈夫身高只到肚子仍甜蜜蜜

鬥牛犬躺地爽睡「面容大崩壞」 網友笑：熱到融化了

爆米花裝滿大垃圾桶「只要百元」 韓國電影院出奇招民眾嗨翻

影／做鬼臉冠軍！倉鼠貼牆大秀顏藝 網友：故意來搞笑的吧

相關新聞

「棉花糖狗」洗澡背影變雪人 比熊犬一轉身網全尖叫：太可愛

可愛就是無敵，遇上這麼迷人的狗狗，怎會有人不喜歡！這隻來自韓國的純白色比熊犬叫Toto，是位5歲大的小男生！媽媽時常悉心照顧牠，又常替牠修毛，令牠擁有圓滾滾的外表，相當可愛。由於Toto喜歡洗澡，因此媽媽常替牠拍下美美的出浴照！

嘉義縣連日降雨 諸羅樹蛙們都回來了

今年旱災嚴重影響臺灣特有種諸羅樹蛙的生存環境，嘉義縣大林及溪口一群筍農，在田間挖洞鋪上防水布營造水池，保留厚厚的落葉層維...

金美國小校貓被鐵絲割破相 全校師生都關注

新北市金山區金美國小校貓「咪咪」，5月中旬疑似被生銹鐵絲割傷臉部多天，校貓咪咪個性溫和與學童們相處融洽，因受傷而食慾不振...

動物園黑吼猴父子檔 群聚吃早餐

從新加坡動物園調度到台北市立動物園的3隻雄性「黑吼猴」，已經在5月11日完成檢疫搬遷到雨林區，動物園表示，目前正在適應場...

被控飼養條件差長頸鹿死亡率高 頑皮世界回應了

台南學甲頑皮世界動物園將自國外引進18隻長頸鹿，動保團體與立委陳椒華今舉辦記者會，批評過去10年飼養5隻長頸鹿死了4隻，...

六福村動物園Online 親子在家也能輕鬆逛動物園

配合防疫，民眾紛紛減少外出，小朋友最愛的動物園也無法參觀，為了讓親子能輕鬆在家逛動物園，擁有全台最大野生動物園的六福村，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。