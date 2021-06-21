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頑皮世界將引進18隻長頸鹿 挨轟飼養條件差10年死4隻

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
「頑皮世界」長頸鹿「妮妮」因不明原因斷尾。圖／台灣動物平權促進會提供
「頑皮世界」長頸鹿「妮妮」因不明原因斷尾。圖／台灣動物平權促進會提供

今天是「世界長頸鹿日」，號稱南台灣最大的台南「頑皮世界野生動物園」將從非洲史瓦帝尼買入18隻長頸鹿及羚羊等野生動物，動保團體今天跟立委舉辦記者會，批評頑皮世界展演場所惡劣，過去十年飼養5隻長頸鹿，其中4隻卻因疾病或意外而過世，要求「頑皮世界」應優先改善飼養環境，不該核准引進任何野生動物。

台灣動物平權促進會、台灣防止虐待動物協會等動保團體指出，「頑皮世界」2014年被評為全台10大惡劣動物展演場所之一，今年計畫從史瓦帝尼引進18隻長頸鹿、犀牛、斑馬、羚羊等動物，長頸鹿平均壽命約27年，但過去十年「頑皮世界」先後飼養5隻長頸鹿，其中4隻因疾病、意外等原因過世，多數活不到十歲，質疑是飼養環境與照養不當。

台灣動物平權促進會調查員林婷憶說，長頸鹿是世界上最高的動物，任何運輸作業都會對生理、心理造成巨大緊迫，甚至危害生命，國際保育主張非必要不應運輸長頸鹿，2016年8月台北市立木柵動物園將7歲長頸鹿「宵久」送往六福村時，還未出園就因「緊迫」造成心肺衰竭而死。

動保團體五度到「頑皮世界」實地調查並提出五大缺失，認為園區沒有妥善醫療照護、動物普遍出現嚴重異常行為，圈養展示環境惡劣，動物表演違反保育與動物福利教育，還提供危害動物的付費餵食體驗，且遊客行為也未受規範與管制，質疑「頑皮世界」飼養環境不符合動物展演管理辦法，卻可以取得動物展演許可證，相當不合理。

時代力量立委陳椒華表示，在「頑皮世界」沒有改善環境前，應該撤銷長頸鹿等進口許可，中央及地方動保機關也要前往視察飼養環境，再重新審查是否核發動物展演許可證，過程應納入動保團體參與。

林務局表示，長頸鹿並非野保法公告的保育類野生動物，台灣過去也有輸入史瓦帝尼長頸鹿的紀錄，並非首次輸入，國貿局也未公告禁止輸入，另外「頑皮世界」是人工飼養，不會衝擊長頸鹿野生族群或台灣生態環境，因此同意輸入申請，至於後續照養品質要由中央及地方動保機關督導。

貿易局說，史瓦帝尼長頸鹿並未列入華盛頓「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」，若輸入要檢附史瓦帝尼證明文件，並遵守防檢局檢疫辦法。防檢局說，我國對於長頸鹿管制24種疾病，輸入前要隔離30天以上、檢查體內外寄生蟲，輸入後也要隔離15天，確保將疾病阻擋在國外。

農委會表示，先前內部有在檢討動物展演管理辦法，已經跟縣市政府搜集完成實務問題及修法意見，原本預定六月中開會，但碰到疫情暫緩，未來會辦理視訊會議討論。

台南市府表示，對於業者申請輸入長頸鹿予以尊重，對於動物展演場所的審查評鑑有專家學者把關，另外國內對於長頸鹿飼養環境並沒有法定標準，且展演動物種類非常多，建議中央直接律定各種動物飼養條件。至於「頑皮世界」是否有無缺失，將依照動保法規定請求改善並複查。

長頸鹿 史瓦帝尼 動保團體

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