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影／做鬼臉冠軍！倉鼠貼牆大秀顏藝 網友：故意來搞笑的吧
倉鼠是一種相當熱門的寵物，不少飼主也發現，倉鼠常有舔食牆壁的習性。最近有位日本網友，就拍到自家倉鼠一邊舔牆壁，一邊做鬼臉的樣子，豐富表情笑壞不少網友。
根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，日本網友sanbiki4123近日在個人twitter上分享一段影片。影片主角是一隻倉鼠，只見他在短短40秒不到的過程中，不斷對著攝影鏡頭方向做出鬼臉，不時噘起嘴巴，又或吐吐舌頭，幾乎沒一秒表情是正常的。
やめれ。 pic.twitter.com/WChyIW1TK2— 3匹のうさぎ (@sanbiki4123) June 15, 2021
飼主表示，倉鼠疑似在舔食飼養槽牆壁，似乎想到外頭來玩的狀況，平時也不太常見。他一時覺得有趣，就把它拍了下來，沒想到受到許多網友的迴響，觀看數已經超過70萬。
網友們紛紛表示「我笑個不停」、「太奇行了吧」、「根本故意來搞笑的吧」、「做鬼臉大賽冠軍」、「噴了我一口茶」、「一早醒來就腹筋崩壞」、「看得我都模仿他的表情了」、「最終進化型態」、「這隻倉鼠個性一定超棒」、「該不會很好吃吧」、「5秒處我不行了」、「有可能是水分不足，可以給些蔬菜看看」。
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