罕見昆蟲「樹皮螳螂」現身南投奧萬大 竟在草皮散步

南投縣奧萬大國家森林遊樂園配合防疫休園，因人車減少，不僅野生動物群聚現蹤，連平時難得一見的罕見昆蟲「樹皮螳螂」也在白天現身，更奇特的是，多在樹木上被發現的牠，眼見園區清幽無人，竟大膽在草地上散步，令工作人員驚喜。

奧萬大山林生態資源豐沛，更因位居中高海拔山區，入夏涼爽成為國人避暑勝地，但今年受疫情影響，自5月18日起休園至今，而因園區空蕩蕩，僅剩留守的工作人員，野生動物自動擴大活動範圍，偌大園區全成了牠們覓食、玩樂的新樂園。

奧萬大森林遊樂區指出，近期就發現山羌、台灣獼猴在過去人潮聚集的櫻花園草坪現蹤，甚至在草地上一起覓食，而且獼猴並非落單個體，而是聚集逾40隻獼猴家族，數量壯觀；此外，也觀察到在台灣肖楠樹上育雛的保育類領角鶚家族。

而現在的奧萬大不僅野生動物群聚現蹤，工作人員昨更發現平時難得一見號稱「偽裝大師」的罕見昆蟲「樹皮螳螂」也在白天露臉，而且這隻樹皮螳螂還一反常態的在草皮上散步，令工作人員既訝異有驚喜，因此急忙攝影記錄。

工作人員表示，樹皮螳螂身長約4至5公分，因體背色澤幾乎跟樹皮一樣，保護色良好，習慣並擅於在樹幹掩蔽隱身，也透過擬態偽裝捕食，因數量稀少，更因警覺性高，白天不易發現，夜晚偶會因趨光性現身活動，但也相當罕見。

沒想到的是，樹皮螳螂昨不僅大膽在白天現身，出現地點還不是便於偽裝的樹幹，而是到無法掩蔽的草地上散步，行蹤露餡超明顯；工作人員推測，可能因休園沒人走動，草地上昆蟲變多，致使樹皮螳螂移動下來覓食，才有如此奇特畫面。