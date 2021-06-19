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日月潭水位回升 湖中惡霸魚虎開始橫行

中央社 / 南投縣19日電
日月潭距滿水位只差兩公尺，水開始淹到九蛙水情指標。圖／日管處提供
日月潭距滿水位只差兩公尺，水開始淹到九蛙水情指標。圖／日管處提供

日月潭水位回升，當地居民發現水位上升後，潭中惡霸「魚虎」（小盾鱧）又開始橫行，且即將進入築巢、產卵季節，為阻止魚虎威脅原生魚種，呼籲縣府等有關單位今年持續防治。

隨著降雨與集水區挹注，日月潭水位持續升高，根據經濟部水利署中區水資源局網站資料，日月潭水庫今天上午7時蓄水率達88.8%，水位高度746.68公尺，距離滿水位748.48公尺只剩1.8公尺，水情不到1個月時間大幅「回春」，也讓「九蛙疊像」重新浸入湖水。

日月潭上游霧社水庫，6月上旬蓄水率回升到5成多，不過月中之後逐漸下降，今天上午7時蓄水率只剩25%，水位高度990.78公尺，水位趨勢下降，管理霧社水庫的台電公司萬大發電廠表示，蓄水提供水力發電後，尾水經武界壩引入日月潭，因此蓄水下降，屬正常情形。

日月潭水位回升，不僅湖光山色美景重現，兇猛的魚虎也開始橫行，「日月潭一等高」臉書粉絲專頁李姓釣客今天說，之前水位較低，潭邊水濁，較看不見魚虎蹤影，如今魚虎隨著水位上升現蹤，且即將進入築巢、產卵季節，呼籲縣府等有關單位今年持續加強防治。

根據行政院農業委員會資料，小盾鱧別名魚虎、紅線鱧，最大體型可逾1.3公尺，體重可達24公斤，是鱧科魚類中最凶殘種類，魚類、甲殼類、兩棲類、小型爬蟲類、鳥類及小型哺乳類等，都是捕食對象。

日月潭 水庫

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