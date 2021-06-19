屏東北大武山封閉一個月 長鬃山羊現蹤

屏東北大武山國家登山步道配合新冠肺炎防疫封閉一個月，負責北大武山山屋檜谷山莊及步道維護的吳德發在臉書發文，「人沒了，動物多了，長鬃山羊天天出來散心」。

由林務局屏東林管處管轄的北大武山國家步道，配合新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫3級警戒封閉步道一個月，目前暫訂封閉到6月28日。

吳德發也是臉書（Facebook）屏東林區管理處北大武山資訊站的小編，他今天發文並配合照片表示，「人沒了，動物多了，長鬃山羊（台灣特有種）天天出來散心」，野豬全家動員肆無忌憚。

吳德發接受中央社記者電話訪問時表示，前幾年山友偶而還會看到長鬃山羊的蹤跡，但這2、3年完全不見蹤影，封山這段期間，有2、3隻長鬃山羊幾乎天天出現在檜谷山莊附近覓食。

吳德發說，最誇張的是山豬家族，天天整群出現，山路都是被挖掘的痕跡。

吳德發說，有趣的是黃鼠狼、黃喉貂這些肉食性動物，沒有山友上山就不再出現偷食，可見山友必須把無痕山林做得更好，廚餘帶下山，糧食保管好，避免這些野生動物改變生活型態。

有山友留言詢問，經常在北大武步道出現的小黑狗還有在山上嗎，吳德發幽默地表示，沒有人餵食，已經移居他鄉。

吳德發也表示，步道封閉期間，一開始還是有少數山友上山，都被勸下山，現在山友們都能配合。