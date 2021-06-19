快訊

他在台三採陰飛澳門卻驗出Delta變種株 指揮中心回應

陳時中說「鄰長打疫苗要造冊」盧秀燕二度鞠躬：我決策我負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東北大武山封閉一個月 長鬃山羊現蹤

中央社 / 屏東縣19日電
負責北大武山山屋檜谷山莊及步道維護的吳德發在臉書發文，「人沒了，動物多了，長鬃山羊天天出來散心」。圖擷自「屏東林區管理處北大武山資訊站」臉書
負責北大武山山屋檜谷山莊及步道維護的吳德發在臉書發文，「人沒了，動物多了，長鬃山羊天天出來散心」。圖擷自「屏東林區管理處北大武山資訊站」臉書

屏東北大武山國家登山步道配合新冠肺炎防疫封閉一個月，負責北大武山山屋檜谷山莊及步道維護的吳德發在臉書發文，「人沒了，動物多了，長鬃山羊天天出來散心」。

由林務局屏東林管處管轄的北大武山國家步道，配合新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫3級警戒封閉步道一個月，目前暫訂封閉到6月28日。

吳德發也是臉書（Facebook）屏東林區管理處北大武山資訊站的小編，他今天發文並配合照片表示，「人沒了，動物多了，長鬃山羊（台灣特有種）天天出來散心」，野豬全家動員肆無忌憚。

吳德發接受中央社記者電話訪問時表示，前幾年山友偶而還會看到長鬃山羊的蹤跡，但這2、3年完全不見蹤影，封山這段期間，有2、3隻長鬃山羊幾乎天天出現在檜谷山莊附近覓食。

吳德發說，最誇張的是山豬家族，天天整群出現，山路都是被挖掘的痕跡。

吳德發說，有趣的是黃鼠狼、黃喉貂這些肉食性動物，沒有山友上山就不再出現偷食，可見山友必須把無痕山林做得更好，廚餘帶下山，糧食保管好，避免這些野生動物改變生活型態。

有山友留言詢問，經常在北大武步道出現的小黑狗還有在山上嗎，吳德發幽默地表示，沒有人餵食，已經移居他鄉。

吳德發也表示，步道封閉期間，一開始還是有少數山友上山，都被勸下山，現在山友們都能配合。

山友 北大武山 新冠肺炎

延伸閱讀

延吉市場未落實防疫勒令休市 市府聯合稽查開單16張

屏東縣連12天+0 潘孟安至注射站感謝冒雨接種長者

屏東救急「愛心疫情關懷包 」 伴弱勢家庭度生活難關

屏東小黃生計受疫情衝擊 指縣府不照顧自家人怨聲浮現

相關新聞

防疫期間人少動物卻多了 北大武山和墾丁都有驚喜

國家登山步道配合防疫封閉月餘，負責屏東林管處北大武山檜谷山莊及步道維護的管理員觀察發現，防疫期間，人沒了，動物多了，這陣...

屏東北大武山封閉一個月 長鬃山羊現蹤

屏東北大武山國家登山步道配合新冠肺炎防疫封閉一個月，負責北大武山山屋檜谷山莊及步道維護的吳德發在臉書發文，「人沒了，動物...

抖音網紅搔癢魟魚稱「把牠弄笑」 專家急糾正：快窒息死了

子非魚，安知魚之樂，面對着野生動物，一般人未必能了解牠們的感受！外國1部影片最近在社交平台「抖音」瘋傳，影片中可見1條小型魔鬼魚（又稱魟魚）在船邊仰躺着，有人在其腹部搔癢，牠立即捲縮身體並張開嘴巴，像是怕癢得在笑一樣，貼文中還寫道「把牠弄笑了」。不過影片曝光後，有動物組織卻指出1個殘忍真相，「牠快要窒息死了」。

動畫片反派的「反差萌」 斑點鬣狗愛玩玩具禁同伴靠近

北市立動物園非洲動物區住著一對斑點鬣狗，平時常在離遊客面較遠的位置活動，自從動物園因應疫情暫停開放後，只要有保育員或工作...

鬥牛犬躺地爽睡「面容大崩壞」 網友笑：熱到融化了

貓咪因為身體構造的關係，常常有一些展現極度柔軟姿態的表現，甚至還有「貓咪是液體」的誇張說法。不過最近有位日本網友，拍到的自家狗狗的一張照片，才驚覺不只是喵星人，連汪星人其實都有變成液體的潛力。

毛孩不能出門恐悶出病 居家運動降低壓力

本土疫情持續嚴峻，毛寶貝外出運動機會大大減少，長期下來恐影響身體健康，新北市動保處指出，居家活動非常重要，可依據動物特性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。