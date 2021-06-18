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抖音網紅搔癢魟魚稱「把牠弄笑」 專家急糾正：快窒息死了

香港01 / 卡洛兒
一名抖音網紅上傳搔癢魟魚的影片，畫面中魟魚看似因怕癢而笑起來，但專家指出，實際上這隻魚恐怕相當痛苦。 圖擷自tiktok
一名抖音網紅上傳搔癢魟魚的影片，畫面中魟魚看似因怕癢而笑起來，但專家指出，實際上這隻魚恐怕相當痛苦。 圖擷自tiktok

子非魚，安知魚之樂，面對着野生動物，一般人未必能了解牠們的感受！外國1部影片最近在社交平台「抖音」瘋傳，影片中可見1條小型魔鬼魚（又稱魟魚）在船邊仰躺着，有人在其腹部搔癢，牠立即捲縮身體並張開嘴巴，像是怕癢得在笑一樣，貼文中還寫道「把牠弄笑了」。不過影片曝光後，有動物組織卻指出1個殘忍真相，「牠快要窒息死了」。

抖音用戶「mafishguy」日前發布1部短片，標題寫道「只是幫魚搔癢和把牠弄笑」。影片中，一條細小的魔鬼魚被放在船邊仰躺着，有人戴着手套，在牠的腹部上搔癢，魔鬼魚立刻捲起身體，就像一般人怕癢時的反應，嘴巴還大大張開，看起來的確好像在笑一樣。

@mafishguy

Nothing to see here....just #tickling a #fish and making him #laugh

♬ original sound - Fishing Guy

影片一出即被瘋傳，1周內超過1億次觀看，1300個人按讚，不少人都被魚兒可愛的模樣逗笑，但也有網友質疑牠未必是在笑，反而看起來像是痛苦。美國世界動物保護組織（World Animal Protection）接受外國媒體《Insider》訪問表示，片中的魔鬼魚並非在笑，而是快要窒息而死，牠和其他動物一樣也會感受到疼痛。

事實上，魔鬼魚和其他魚類一樣都是用鰓在水中呼吸，而片中魚的嘴巴下面兩排，共8個圓點正是牠的鰓，若離水太久就很容易窒息。

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文章授權轉載自《香港01》

抖音 社交

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