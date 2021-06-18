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鬥牛犬躺地爽睡「面容大崩壞」 網友笑：熱到融化了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友的鬥牛犬睡覺時，臉部總成歪七扭八的樣子，像是融化了一般。圖擷取自twitter
日本一位網友的鬥牛犬睡覺時，臉部總成歪七扭八的樣子，像是融化了一般。圖擷取自twitter

貓咪因為身體構造的關係，常常有一些展現極度柔軟姿態的表現，甚至還有「貓咪是液體」的誇張說法。不過最近有位日本網友，拍到的自家狗狗的一張照片，才驚覺不只是喵星人，連汪星人其實都有變成液體的潛力。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「hirausan」近日在twitter分享兩張照片，其中一張是他家養的鬥牛犬躺在客廳地板上，頭上還靠著軟墊，顯得十分愜意的樣子。

但再看向另外一張，網友拍到狗狗休息時的臉，竟然完全攤成一片，五官好像融化了一般七零八落的。Hirausan表示，這隻鬥牛犬每次睡覺時，表情都會變得如此，而且舌頭也都會伸出來，眼睛不會閉上。雖然與平常相比很崩壞，但看久了也覺得滿可愛的，所以決定PO上網分享。

其他網友見照，則紛紛回應「抵抗不了重力呢」、「原來狗也是液體」、「衝擊般的睡相」、「還以為是加工過的圖片」、「看起來睡得頗舒服」、「太熱融化了嗎」、「笑死好可愛」、「臉整個崩啦」、「第一次看到睡成這樣的狗」、「跟我的睡相有得拼」。

該鬥牛犬平常的模樣。圖擷取自twitter
該鬥牛犬平常的模樣。圖擷取自twitter

日本 汪星人

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