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夏天沒雨無尾熊也「開趴」 玩耍4小時玩到沒電才睡

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
動物園表示，自2017年開始，夏季只要是沒有下大雨的日子，牠們就有機會到戶外活動場露營、開趴，在天亮前牠們會有大約3-4小時的時間進行採食和社交活動。圖／北市動物園提供
動物園表示，自2017年開始，夏季只要是沒有下大雨的日子，牠們就有機會到戶外活動場露營、開趴，在天亮前牠們會有大約3-4小時的時間進行採食和社交活動。圖／北市動物園提供

住在台北市立動物園裡的無尾熊們，也跟上近年國人熱愛的露營活動。動物園表示，自2017年開始，夏季只要是沒有下大雨的日子，無尾熊就有機會到戶外活動場露營、開趴，在天亮前牠們會有大約3至4小時的時間進行採食和社交活動，「玩到沒電」才各自返回棲位休息。

動物園表示，為了避開白晝濕熱的台灣氣候，且更貼近野外的活動習性，自2017年開始，每當進入夏季後，只要是天氣晴朗或是只飄著細雨的日子裡，就會讓無尾熊們在黃昏時刻，室外溫度漸漸變涼爽時，離開冷氣房到戶外活動場過夜露營、開趴。

動物園表示，在無尾熊們展開夜間露營之前，照養團隊必須進行為期至少一周的環境監測，保育員透過監視器畫面及自動相機，仔細確認在漫漫長夜裡，都沒有其他野生動物出入無尾熊的戶外活動場，確認安全後才能安心的讓無尾熊們夜不歸營。

由於無尾熊一天的睡眠及休息時間可以長達18至20個小時，露營的時候牠們都在做什麼？動物園表示，屬於晨昏型動物的無尾熊們，在天亮前牠們會有大約3至4小時的時間進行採食和社交活動，時不時還能聽見公熊發出吼叫聲來宣示自己的領域，等到無尾熊們都吃飽、喝足「玩到沒電了」，才會各自返回自己的棲位上休息，無尾熊的「營地」也再度歸於寧靜。

無尾熊 露營 動物園

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