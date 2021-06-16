影／千萬別嚇大象！婚禮炮竹聲驚動大象 車子、會場都毀了

印度北方城市安拉阿巴德（Prayagraj）一對新人結婚請來一頭大象助陣，豈料晚間婚禮響起的鞭炮聲及其他噪音，讓大象焦躁不安開始橫衝直撞，不只破壞婚禮場地，還用象鼻掀翻車子。

印度時報 (The Times of India)報導，當新郎和他的客人進場、鞭炮聲響起時，大象突然激動爆衝，破壞2輛汽車和幾輛腳踏車以及會場遮棚。此事件引起恐慌，新郎及賓客都急忙竄逃，最後馴象師設法讓大象平靜下來並控制了局勢，所幸無人傷亡。

網友@chandramoulibh稱此事會發生不意外：「大象受到驚嚇橫衝直撞並不奇怪。支持大象。希望牠過著幸福快樂的生活，且不要為此事受罰。」網友@manjunath647也說：「我討厭這種以傳統之名折磨動物的文化。我們必須拋棄這些舊傳統。」