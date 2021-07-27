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《寵物健康我守護》有獎徵文開跑囉 賺獎金幫毛孩加菜！

聯合新聞網 / 綜合報導

寵物是人類的好夥伴，也是無可取代的家人，但牠們一樣有生老病死，身為有愛心又負責任的飼主，毛小孩的健康須由我們細心守護和把關。

繼《動物萌星球》徵文活動後，聯合新聞網攜手讀創故事、貓美術館和法國皇家寵物食品，接棒推出「寵物健康我守護」有獎徵文，你有寵物養生保健的獨門之道嗎？給牠們吃什麼才健康？有帶牠們看診的經驗嗎？是否有陪伴生病寵物走過的心路歷程？歡迎跟我們分享你的「毛孩保健經」！希望透過廣大讀者的經驗，讓更多飼主獲得相關知識，使毛小孩得到更好的照顧。

☞ 立即報名：https://reurl.cc/noYbOn

一、徵文對象

有飼養寵物（不限動物類別和品種），能用流暢文筆記錄寵物養生保健或任何健康相關的心得和故事。

二、徵文時間

2021/07/27（二）～2021/08/24（二）

三、徵文獎品

1.優勝獎：

遴選優勝作5名，每人稿酬6,000元（含稅）。

所有優勝得獎者皆可獲得「UDN超值大禮包」乙份。

2.佳作獎：

遴選優勝作10名，每人稿酬2,000元（含稅）。

所有佳作得獎者皆可獲得「UDN超值大禮包」乙份。

四、投稿方式

1.稿件請寄至sherry.chang@udngroup.com，來信主旨請依以下格式：【寵物保健徵文】姓名（或筆名）／文章標題

eg.【寵物保健徵文】王小明／我家柴柴的保健之道

2.作品格式：

（1）檔名：同信件主旨。

（2）作品一律電腦打字，A4直式橫書，儲存為word檔。

（3）文章最前面請附上寵物名、品種、年齡和至少2張照片。（格式如下圖）

（4）文長須300字以上，以1000字為限，不可一稿多投，並且未在其他媒體發表過。

3.投稿後，請務必至Google表單填妥真實姓名等資料，才算完成報名資格。

☞ Google表單報名：https://reurl.cc/noYbOn

五、徵文結果與贈獎

預計9月9日於聯合新聞網發布新聞稿公告得獎名單，入選作品將會陸續刊登於本網，同時集結收錄在「讀創故事／原創」作品中。

六、徵文示範作

主辦單位：聯合新聞網讀創故事

協辦單位：聯合數位文創貓美術館法國皇家寵物食品

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