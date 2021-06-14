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人車少奧萬大成動物遊樂場 領角鴞、獼猴家族群聚現蹤
全國持續第3級疫情警戒，南投縣奧萬大國家森林遊樂園配合防疫休園，因人車減少，偌大園區成了動物遊樂場，生性羞怯的山羌現身草坪覓食，台灣獼猴、領角鶚等家族群聚現蹤，工作人員驚豔，也憂心未來動物和人類活動領域過多重疊。
奧萬大位居仁愛鄉中高海拔山區，山林生態資源豐沛，每年春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，四季特色別具，入夏後涼爽，走在園區盡情享受森林浴，呼吸芬多精，是國人避暑勝地，但今年受疫情影響，自5月18日起休園，並延長至6月28日。
而因奧萬大園區暫停開放，僅剩留守的工作人員，過去人潮聚集的櫻花園草坪，如今空蕩蕩，也因此成了動物覓食、玩樂的新樂園，奧萬大森林遊樂區指出，近期就發現山羌、獼猴在櫻花園附近草地上一起覓食，獼猴、領角鴞家族也現蹤。
近期正值鳥類育雛期，工作人員與特生中心研究人員調查園內鳥巢箱繁殖狀況，發現在台灣肖楠樹上休息的保育類領角鶚家族，其中3隻為幼鳥，親鳥則是不停來回餵食，拍照記錄時，也拍下領角鶚幼鳥睜眼歪頭的可愛模樣，萌翻眾人。
此外，櫻花園草坪區清晨也聚集逾40隻台灣獼猴家族，大帶小、母抱子在草皮上奔跑或爬樹，察覺有人靠近時，大隻的公猴還發出威嚇聲，示警不要再靠近，但疫情期間豐富多元的生態，卻也讓工作人員憂喜參半。
奧萬大森林遊樂區表示，疫情期間，人少了，野生動物就出現了，但其活動領域也因此擴大，疫後開園恐與人類活動領域重疊過多，若園區遊客有餵食行為恐影響高山生態，所以仍要呼籲，屆時須遵守不餵食、不干擾、不接觸的三不原則。
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