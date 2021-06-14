快訊

防機組員破口 指揮中心再加嚴返台檢疫措施

指揮中心：不建議使用寄生蟲藥「伊維菌素」治療 張上淳：反而會有傷害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人車少奧萬大成動物遊樂場 領角鴞、獼猴家族群聚現蹤

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣奧萬大森林遊樂區櫻花園草坪近期常有台灣獼猴家族群聚活動。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區櫻花園草坪近期常有台灣獼猴家族群聚活動。圖／奧萬大森林遊樂區提供

全國持續第3級疫情警戒，南投縣奧萬大國家森林遊樂園配合防疫休園，因人車減少，偌大園區成了動物遊樂場，生性羞怯的山羌現身草坪覓食，台灣獼猴、領角鶚等家族群聚現蹤，工作人員驚豔，也憂心未來動物和人類活動領域過多重疊。

奧萬大位居仁愛鄉中高海拔山區，山林生態資源豐沛，每年春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，四季特色別具，入夏後涼爽，走在園區盡情享受森林浴，呼吸芬多精，是國人避暑勝地，但今年受疫情影響，自5月18日起休園，並延長至6月28日。

而因奧萬大園區暫停開放，僅剩留守的工作人員，過去人潮聚集的櫻花園草坪，如今空蕩蕩，也因此成了動物覓食、玩樂的新樂園，奧萬大森林遊樂區指出，近期就發現山羌、獼猴在櫻花園附近草地上一起覓食，獼猴、領角鴞家族也現蹤。

近期正值鳥類育雛期，工作人員與特生中心研究人員調查園內鳥巢箱繁殖狀況，發現在台灣肖楠樹上休息的保育類領角鶚家族，其中3隻為幼鳥，親鳥則是不停來回餵食，拍照記錄時，也拍下領角鶚幼鳥睜眼歪頭的可愛模樣，萌翻眾人。

此外，櫻花園草坪區清晨也聚集逾40隻台灣獼猴家族，大帶小、母抱子在草皮上奔跑或爬樹，察覺有人靠近時，大隻的公猴還發出威嚇聲，示警不要再靠近，但疫情期間豐富多元的生態，卻也讓工作人員憂喜參半。

奧萬大森林遊樂區表示，疫情期間，人少了，野生動物就出現了，但其活動領域也因此擴大，疫後開園恐與人類活動領域重疊過多，若園區遊客有餵食行為恐影響高山生態，所以仍要呼籲，屆時須遵守不餵食、不干擾、不接觸的三不原則。

南投縣奧萬大森林遊樂區內領角鶚幼鳥睜眼歪頭的可愛模樣，萌翻眾人。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區內領角鶚幼鳥睜眼歪頭的可愛模樣，萌翻眾人。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區近期成了動物遊樂場，生性羞怯的山羌也現身草坪覓食。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區近期成了動物遊樂場，生性羞怯的山羌也現身草坪覓食。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區近期成了動物遊樂場，保育類領角鶚在台灣肖楠上育雛。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區近期成了動物遊樂場，保育類領角鶚在台灣肖楠上育雛。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區櫻花園草坪近期常有台灣獼猴家族群聚活動。圖／奧萬大森林遊樂區提供
南投縣奧萬大森林遊樂區櫻花園草坪近期常有台灣獼猴家族群聚活動。圖／奧萬大森林遊樂區提供

台灣獼猴 奧萬大 疫情

延伸閱讀

中馬欽州園區 金融創新試點實施

中市再推園區快篩方案 顧疫情也顧經濟

疫情衝擊 桃園海螺園區、乙未保台紀念公園擬延期開放

壽山動物園休園至明年 線上可看黑熊吃早餐、大象沖水

相關新聞

人車少奧萬大成動物遊樂場 領角鴞、獼猴家族群聚現蹤

全國持續第3級疫情警戒，南投縣奧萬大國家森林遊樂園配合防疫休園，因人車減少，偌大園區成了動物遊樂場，生性羞怯的山羌現身草...

我家貓咪是小偷！飼主大看板公告 秀「戰利品」要找失主領回

喵星人除了可愛的形象之外，也有喜歡在外頭看到什麼東西，就自做主張帶回到家裡的習慣，不時會造成飼主困擾。最近就有位美國民眾，因為寵物貓太喜歡亂偷東西了，讓他甚至豎立起看板，昭告天下他家的貓就是一個小偷。

笑翠鳥新生兒易夭折 首次育幼雛成功

台北市立動物園熱帶雨林區的笑翠鳥首次繁殖成功，孕育出三隻新生命。動物園表示，剛孵化的雛鳥都很快就夭折，從沒能健康長大，所...

影／超萌！無尾港保安林寄居蟹 找到「新家」羞見客

宜蘭無尾港保護區一帶的動植物水鳥生態豐富，羅東林區管理處為保護寄居蟹，與無尾港文教促進會執行巡守計畫，以保安林做為保育場...

影／高雄壽山動物園慶端午 胭脂猴吃播超療癒

端午節到來，高雄壽山動物園內的胭脂猴、紅毛猩猩、羊駝、袋鼠等動物也有「愛心粽」可吃，為了應景，園區保育員將平日動物吃的食...

新北寵物安置再升級 再增3家長照醫院、總收容量195隻

新冠肺炎疫情嚴峻，確診者住院隔離治療，共居寵物無親友可照顧案件增多，新北動保處主動協助飼主媒合收容空間，號召寵物旅宿業加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。