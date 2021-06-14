快訊

黃偉哲留言蔡臉書「粽盼親離」被歪樓 市府：小編誤用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我家貓咪是小偷！飼主大看板公告 秀「戰利品」要找失主領回

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一位飼主因為寵物貓實在太愛偷東西，於是設立一張看板公告，並展示貓咪的「戰利品」希望失主們能領回。圖擷取自twitter
美國一位飼主因為寵物貓實在太愛偷東西，於是設立一張看板公告，並展示貓咪的「戰利品」希望失主們能領回。圖擷取自twitter

喵星人除了可愛的形象之外，也有喜歡在外頭看到什麼東西，就自做主張帶回到家裡的習慣，不時會造成飼主困擾。最近就有位美國民眾，因為寵物貓太喜歡亂偷東西了，讓他甚至豎立起看板，昭告天下他家的貓就是一個小偷。

根據美國媒體「HuffPost日文版」報導，居住在美國俄勒岡州的Kate Felmet，他所飼養的貓咪沒事喜歡「順手牽羊」，把別人家的手套、雜物等東西通通摸回家裡，還會一邊刁著這些東西，一邊「喵嗚嗚嗚」的叫，提醒主人來看他獲得的戰利品。

這種情況發生多次之後，Kate Felmet決定設立一張看板，上頭寫著「我家的貓是小偷」，並且把他的「戰利品」懸掛展示，希望失主能帶回去。當然這麼做，並沒有阻止喵星人繼續偷東西，不過倒是引出其他網友的共鳴，表示自家的貓也很愛偷走郵遞物、小袋子，甚至是其他貓咪的項圈。

這張小偷看板，也讓網友們回應「貓咪真的很愛亂帶東西回來」、「有時是生物屍體還會被嚇到」、「所以才有『偷腥的貓』這種形容」、「我家的貓偷到東西也不會給我」、「據說是因為貓可憐人類不會狩獵，所以親自幫忙」、「我找這些失物找了好幾年啦」、「這看板質感不錯，美國應該多一點這種看板」。

貓咪 喵星人

延伸閱讀

影／寵物壁虎手舞足蹈「等飯飯」 網友樂：最後一幕笑死

「ㄎㄧㄤ又專業！」台北市立動物園推大貓熊、水豚君直播 網友被療癒了

是狗還是羊？柴犬換毛照讓網友驚呼：以為是合成的！

影／貓皇被擼到一半突然停手 秒變臉笑翻網友「反應一百分」

相關新聞

我家貓咪是小偷！飼主大看板公告 秀「戰利品」要找失主領回

喵星人除了可愛的形象之外，也有喜歡在外頭看到什麼東西，就自做主張帶回到家裡的習慣，不時會造成飼主困擾。最近就有位美國民眾，因為寵物貓太喜歡亂偷東西了，讓他甚至豎立起看板，昭告天下他家的貓就是一個小偷。

笑翠鳥新生兒易夭折 首次育幼雛成功

台北市立動物園熱帶雨林區的笑翠鳥首次繁殖成功，孕育出三隻新生命。動物園表示，剛孵化的雛鳥都很快就夭折，從沒能健康長大，所...

影／超萌！無尾港保安林寄居蟹 找到「新家」羞見客

宜蘭無尾港保護區一帶的動植物水鳥生態豐富，羅東林區管理處為保護寄居蟹，與無尾港文教促進會執行巡守計畫，以保安林做為保育場...

影／高雄壽山動物園慶端午 胭脂猴吃播超療癒

端午節到來，高雄壽山動物園內的胭脂猴、紅毛猩猩、羊駝、袋鼠等動物也有「愛心粽」可吃，為了應景，園區保育員將平日動物吃的食...

新北寵物安置再升級 再增3家長照醫院、總收容量195隻

新冠肺炎疫情嚴峻，確診者住院隔離治療，共居寵物無親友可照顧案件增多，新北動保處主動協助飼主媒合收容空間，號召寵物旅宿業加...

動物園防疫沒遊客 猴子「做自己」 大象洗澡5萬人線上看

疫情三級警戒，動物園休園不休息，少了遊客熙熙攘攘，平時害羞老躲著的動物們也紛紛出來露面，少了觀眾遊客，動物們終於可以「做自己」。 六福村野生動物園趁休園期間大掃除，也幫上千隻動物健康檢查、演練防動物脫逃；壽山動物園則透過臉書直播，打造線上動物園；台北市立動物園表示，由於國外曾出現多起動物染疫案例，動保員、獸醫防疫絕不馬虎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。