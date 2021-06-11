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是狗還是羊？柴犬換毛照讓網友驚呼：以為是合成的！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友貼出「山陰柴犬」換毛期的照片，樣子就像是綿羊與柴犬合成一般。圖擷取自twitter
日本網友貼出「山陰柴犬」換毛期的照片，樣子就像是綿羊與柴犬合成一般。圖擷取自twitter

柴犬日本知名的犬種之一，不同種類的柴犬，樣貌、毛色也稍微有差。不過「長得像羊」的柴犬，恐怕就不多見了。最近有位日本網友，就剛好捕捉到柴犬「半羊半犬」的一幕，引起許多其他網友的讚嘆。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，居住在日本鳥取縣的網友「豊哲也」日前在twitter分享一張柴犬的照片，但這隻柴犬除了臉與耳朵是棕色的以外，身體卻佈滿了白毛與淺淺的土色，好像一隻綿羊一樣，與一般看到的柴犬非常不同。

原來這隻柴犬的種類，是與「信州柴犬」、「美濃柴犬」並列日本三大柴犬種的「山陰柴犬」。山陰柴犬在5到6月時會迎來換毛期，此時就會形成如照片般臉是狗，身體卻有如綿羊般的造型。這位網友也笑說「羊？犬？不管哪個都很可愛，這份可愛可是期間限定的」。

網友們紛紛表示「柴犬變身啦」、「一半一半」、「感覺好像穿了布偶套」、「變成狗了嗎」、「腳很長的狸貓」、「毛也太澎了吧」、「好可愛喔」、「關於我換毛期得太可愛這檔事」、「還以為是羊跟狗的合成照」、「為啥我家的柴犬不會變成這樣」、「我家幾年前換毛期也曾變成這樣過」。

柴犬 日本

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