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「ㄎㄧㄤ又專業！」台北市立動物園推大貓熊、水豚君直播 網友被療癒了

聯合新聞網 / 綜合報導
防疫期間，台北市立動物園推出水豚、大貓熊、長頸鹿等動物線上直播。 圖擷自Taipei Zoo 臺北市立動物園
防疫期間，台北市立動物園推出水豚、大貓熊、長頸鹿等動物線上直播。 圖擷自Taipei Zoo 臺北市立動物園

台灣新冠肺炎疫情持續，台北市立動物園因應防疫自5月15日祭出封園措施，重新開放時間仍是未知數。不過為了讓喜歡動物的朋友們能一解相思之苦，推出了「沒『人』氣動物園」特別企劃，在官方臉書IG就能看到水豚、大貓熊長頸鹿等超Q動物線上「吃播」。

在Dcard上有網友分享，無意間在IG上發現台北市立動物園有動物們的直播，會有限時動態預告下一個跟大家說HI的動物。看著動物們吃飯、睡覺，「了解動物的一天生活」。此外也有各種動物的「政見發表」讓大家投票，例如無尾熊的「你斗內我睡覺」、狐獴的「禁止大型群聚活動」，都讓網友們直喊可愛又好笑。

不少人認為看直播甚至比大熱天去逛動物園好，不用人擠人還往往視線不佳，可以近距離想看多久就看多久。防疫期間在家悶到快發慌，眾多網友都被動物們療癒了。IG上其中一支昆蟲館保育員的直播影片也被評為「又ㄎㄧㄤ又專業」，介紹多種蝴蝶、毛毛蟲的特性及食物等，多位粉絲也在底下留言「想當保育員！」

除了台北市立動物園，透過直播也能一覽遠在日本的鹿兒島平川動物園鹿兒島水族館，甚至可以用滑鼠來移動鏡頭，找出躲在角落的動物們。

動物園 直播 貓熊 無尾熊 長頸鹿

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