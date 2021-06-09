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農場見外星生物？畸形小豬生來獨眼無鼻 頭頂還有一塊凸出物

聯合新聞網 / 綜合報導
小豬外觀活像個外星生物。圖／取自dailystar
小豬外觀活像個外星生物。圖／取自dailystar

英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，一隻長相奇特的小豬在上月20日於巴西南部的農村裡誕生。牠沒有雙眼只有長在額頭中央的大眼睛，且沒有鼻子，頭頂還有一小塊突起物，活像個外星生物。

報導指出，由於小豬生來沒有鼻子，出生後不久就因呼吸系統問題而死亡。而在中國、阿根廷和巴西其他地方也出現類似的豬隻基因突變，多數情況下小豬出生後不久也會死亡。

這隻突變小豬患有「獨眼畸形（cyclopia）」先天疾病，人類跟其他動物都有病例。患者本來2顆正常眼球會只剩1個在臉正中央，鼻子的位置和形狀通常也會異常或沒有形成，通常會胎死腹中或出生後不久死亡。

這是由於胚胎發育初期發生異常，導致大腦無法發育出兩個不同的半球，輕則造成智能或運動障礙，重則中止面部分裂，形成獨眼畸形。

北美有一種劇毒植物加州藜蘆（Veratrum californicum）含會導致獨眼的毒素，放牧動物可能因為食用這種植物，導致後代出現這種疾病。

小豬 巴西

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