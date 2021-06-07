北市動物園復育台北赤蛙 上百隻齊鳴求偶

台北市立動物園從2017年開始，每年都在園區內野放圈養繁殖的台北赤蛙，去年更是擴大野放區域，將剛從蝌蚪變態上岸的幼蛙野放到昆蟲館、雨林區、溫帶區、濕地生態池、水生植物園及灰狼活動場等地區的水域環境。動物園表示，今年春雷過後，研究人員竟然在濕地生態池的外圍聽到上百隻的台北赤蛙的叫聲，令人相當振奮。

動物園表示，台北赤蛙的成蛙體型很小、約僅3至4公分，棲息在平地到淺山的水田、草澤及埤塘，春天雨後台北赤蛙的雄蛙紛紛來到水邊鳴叫找女朋友。

動物園表示，過去在台灣西部很多地方都曾有觀察紀錄，但因農地經營方式改變及環境用藥等因素，野外適合台北赤蛙棲息的環境大幅縮減或劣化，讓牠們的野生族群岌岌可危，目前台北赤蛙名列珍貴稀有保育類動物。

動物園表示，從2017年開始，每年都會在園區內野放台北赤蛙的成蛙，在進行蛙調時也偶爾可以聽到叫聲。去年研究人員擴大在園區內更多水域環境，野放剛從蝌蚪變態上岸的幼蛙，今年5月在大雨過後的夜晚，研究人員在濕地生態池聽到估計上百隻台北赤蛙的叫聲，顯示去年的幼蛙已通過環境的考驗，順利長大到水池邊學習鳴叫求偶。