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武陵農場罕見動物都跑出來 藍腹鷴家族、長鬃山羊

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場內的野生動物。圖／武陵農場提供
武陵農場內的野生動物。圖／武陵農場提供

疫情期間，武陵農場與東勢林管處巡護員到避暑秘境「桃山瀑布」巡查，途中看到號稱「台灣最美麗的鳥」藍腹鷴家族，母鳥帶著家族最新成員一起覓食，還有難得一見的台灣長鬃山羊不期而遇，場方開心地表示，能親眼目睹這野生動物，是大自然送給大家最美麗神奇的邂逅，應是疫情影響，人車減少，動物都跑出來了。

桃山步道適合休憩、慢活、觀察野生動、植物，是老少咸宜的自然生態觀景步道，步道全長4.3公里，單趟步行時間約為2小時，步道兩側蓊鬱蒼翠，漫步在林蔭下十分涼爽，步道的盡頭有一瀑名為「桃山瀑布」。

最近在桃山瀑布步道場方驚見藍腹鷴家族一母鳥帶三隻亞成鳥覓食，形成藍腹鷴家族在武陵地區枝繁葉茂族群繁衍的盛況，武陵農場致力推動場域的生態保護，加上多年來友善環境耕作的自然復育成效有成，以往桃山瀑布步道常見到公母成鳥一對，近日卻發現「鳥」口增加的意外驚喜。

台灣特有種保育類的台灣長鬃山羊，也在桃山瀑布步道現蹤，武陵農場表示，台灣長鬃山羊以往只出現在雪山圈谷一帶，首次在武陵農場桃山瀑布步道被拍到；台灣長鬃山羊又稱「台灣鬣羚」、「台灣野山羊」、「台灣羚羊」、「台灣氈鹿」，是台灣特有種的動物，也是台灣唯一的野生牛科動物。

以往主要出現在雪山圈谷等高山附近，登山民眾偶有發現，前天有隻台灣長鬃山羊，竟現身桃山瀑布步道，讓看到的場方人員十分驚訝，因台灣長鬃山羊屬牛科動物，體型很碩大，場方人員表示，可能是受疫情影響，遊客及車輛等減少，野生動物紛紛跑出來了。

武陵農場副場長胡發韜表示，台灣長鬃山羊比起山羌更珍稀且難得一見，牠的警覺性非常高，體積是山羌的5到6倍大，是台灣最大的野生牛科類保育類動物， 以台灣野生動物來說是非常雄壯威武的；藍腹鷴是台灣特有種的稀有保育鳥類，因為羽色華麗，又稱為「華雞」，與帝雉、環頸雉並列為「台灣3大雞」，呼籲民眾在野外巧遇野生動物時，應養成「不接觸、不干擾、不餵食」的3大好習慣，共為環境資源維護及保育盡分心力，讓武陵物種生態更加多元精彩。

武陵農場內的野生動物。圖／武陵農場提供
武陵農場內的野生動物。圖／武陵農場提供

武陵農場 疫情 雪山

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