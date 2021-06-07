影／寵物壁虎手舞足蹈「等飯飯」 網友樂：最後一幕笑死

俗話說「吃飯皇帝大」，不只是人，許多寵物對吃飯一事都相當執著，經常會在進食的時候，不經意地流露出興奮之情。日本最近就有位網友，分享飼養的壁虎因為期待吃飯，竟然開心到有如跳起舞來一般。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「nene」日前分享一段影片，影片中，nene正準備餵食他所飼養的豹紋壁虎，沒想到準備要進食的壁虎顯得非常興奮，兩隻前腳攀爬在寵物箱的牆壁上，兩隻後腳則不斷擺動，一副手舞足蹈的模樣。

Nene表示，這隻壁虎通常沒有這麼大的反應，他自己看到之後也是嚇了一跳，一邊笑著一邊把畫面拍下來。當然除了拍攝之外，他也盡到了主人的責任，好好的將飼料餵食給這隻興奮的壁虎。

網友們見到影片，紛紛表示「好好笑喔」、「好像裡面有人在操作一樣」、「太可愛了吧」、「陽光角色」、「彷彿能聽到『快給我吃的，我肚子餓等不及囉』」、「好想某種玩具一樣」、「看得我都想養一隻了」、「我的心被擄獲了」、「搖啊搖、搖啊搖」、「最後撞到下巴了笑死」。