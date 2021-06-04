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石門野放「海龜回家了」 受困流刺網綠蠵龜回復健康

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
石門野放 「海龜回家了」，受困流刺網綠蠵龜回復健康。圖／新北動保處提供
石門野放 「海龜回家了」，受困流刺網綠蠵龜回復健康。圖／新北動保處提供

新北市動保處3月在三芝區麟山鼻沙灘發現受困流刺網綠蠵龜，經3個多月救治照護回復健康，動保處日前與國立台灣海洋大學一起在石門白沙灣海水浴場野放，「茴香」在大家面前奮力地奔向大海，大家都覺得很欣慰，「海龜回家了」。

動保處長期與國立台灣海洋大學教授程一駿團隊合作，救援海龜任務，3月14日接獲民眾通報，在三芝區麟山鼻沙灘發現困於流刺網的活海龜，現場民眾原本預計直接海拋，所幸透過MARN系統收容，獸醫初診白血球指數有慢性發炎的症狀，進行救援工作。

歷經3個月照護醫療，經回診追蹤血液理學檢查已回歸正常值，確認達野放標準，日前選擇靠近麟山鼻沙灘的白沙灣海水浴場野放，展現公私單位合作，順利救援、野放成功。

動保處長楊淑方今天指出，北海岸時常出現綠蠵龜、欖蠵龜、玳瑁、侏儒抹香鯨及長吻真海豚等，也不時會有謎航鯨豚、海龜擱淺，新北市截至今年5月底共通報海龜42件，鯨豚2件，死亡鯨豚、海龜會擇適地掩埋，活體後送專業團隊進行醫療照護，回復健康後，評估動物狀況，擇期野放，透過MARN救援團隊前往搶救。

動保處表示，新北市海岸線生態豐富，全力救援擱淺鯨豚、海龜，持續與中華鯨豚協會、海洋大學、野柳海洋世界、海巡署、海保署、海隆一號工作室等公私單位合作 ，提供即時救援與後續處置。民眾若是在海岸邊發現擱淺的鯨豚、海龜，切記不要主動接觸，撥打118聯絡各地海巡署或是1999通報，動保處將視情況派員救援。

石門野放 「海龜回家了」，受困流刺網綠蠵龜回復健康。圖／新北動保處提供
石門野放 「海龜回家了」，受困流刺網綠蠵龜回復健康。圖／新北動保處提供

海龜 鯨豚

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