快訊

整理包／我領得到補貼嗎？紓困4.0發給哪些人一次看

台中首例染疫亡！8至親慟不能送終 電話授權女兒塔葬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影╱「激烈槍戰聲」由遠而近！呆萌巨鳥緩緩現身 招呼聲太特別網全傻

聯合新聞網 / 綜合報導
日本松江花鳥園放出鯨頭鸛打招呼的片段，奇特聲響讓民眾大開眼界。 圖╱翻攝自twitter@matsuevogelpark影片
日本松江花鳥園放出鯨頭鸛打招呼的片段，奇特聲響讓民眾大開眼界。 圖╱翻攝自twitter@matsuevogelpark影片

新冠疫情持續近一年半，儘管部分地區情況已開始好轉，人們仍會儘量避免前往人潮眾多之處，如動物園之類的場所，不少也改以網路分享短片方式維持人氣。日本島根一座主題公園，日前就放出一段鯨頭鸛打招呼的聲音，一串高速「噠噠噠」宛如槍戰音效，吸引不少網友討論。

「松江花鳥園」為日本島根縣一座以花、鳥為主題的公園，其貓頭鷹秀和企鵝散步更是人氣表演項目，除此之外，近來在網路人氣爆紅的蠢萌大鳥「鯨頭鸛」也是園中嬌客之一。近日松江花鳥園在其官方推特上分享一段影片，只見這隻灰色大鳥緩緩走近，隨之靠近的還有一串「噠噠噠噠噠」宛如激烈槍戰的聲響，令人好奇這段音效從何而來。

據園方表示，這串槍聲其實是鯨頭鸛與同伴交流時扣動上下喙發出的聲響，牠一面走一面發出聲音，很可能是在跟拍攝影片的工作人員打招呼。不少網友看完影片後，紛紛表示「真的好像一場槍戰」、「會跟飼育員問好也太有禮貌了吧」、「第一次聽到」、「以為是配音」、「連鱷魚都吃的傢伙為什麼看起來傻傻的」。

鯨頭鸛來自非洲，是現存「頭最大」的鳥類，鳥喙也是世界最寬的，硬且尖端尖銳，能穿透鱷魚皮膚，儘管相當兇猛，卻因數量稀少被列為瀕危物種。近年來鯨頭鸛因長相蠢萌可愛，對人類友善、會鞠躬問好而爆紅，還被稱為「鳥中二哈」，不過有研究指出，這是因鯨頭鸛受圈養後，能從人類手上獲得食物等好處，將人類視為同伴，才會有這些打招呼的動作。

日本 動物園

延伸閱讀

大賣場特價龍蝦竟是「珍稀物種」 眼尖顧客緊急通報店經理

罕見巨鳥出沒！非洲肉食鳥突現日本 民眾不安「比我還大隻」

山區小確幸！他曝「超強補貨車」開到家 網狂讚：太方便

小強遭擊殺竟噴「紅色血液」 他傻眼發問網友哀呼：打到孕婦！

相關新聞

影╱「激烈槍戰聲」由遠而近！呆萌巨鳥緩緩現身 招呼聲太特別網全傻

新冠疫情持續近一年半，儘管部分地區情況已開始好轉，人們仍會儘量避免前往人潮眾多之處，如動物園之類的場所，不少也改以網路分享短片方式維持人氣。日本島根一座主題公園，日前就放出一段鯨頭鸛打招呼的聲音，一串高速「噠噠噠」宛如槍戰音效，吸引不少網友討論。

金門生態又有新嬌客 泥黃燕灰蝶瓊林聚落現蹤

金門縣環境教育學會於日前在瓊林聚落觀察時，意外拍攝紀錄到一種蝴蝶，經請教台灣師範大學生科系教授徐堉峰後，得知此1蝶種為「...

罕見巨鳥出沒！非洲肉食鳥突現日本 民眾不安「比我還大隻」

說到在城市內會看到的鳥類，一般人所聯想到的，或許是麻雀之類身形嬌小的類別。但最近在日本城鎮，卻出現了一隻比人還大隻，而且還是肉食性的的巨鳥，引起了民眾的不安。

棲地乾裂 水雉保育20年來大挑戰

台南官田菱角田是水雉主要棲地，雖已是繁殖期，因乾旱缺雨許多菱角田尚未栽種，水雉教育園區提供庇護所，棲息近百隻水雉，已有7...

藏滇發現羊絨鼯鼠新物種 以金庸小說命名「雪山飛狐」

中國大陸、澳洲和美國學者組成的研究團隊，近日在西藏日喀則、雲南怒江發現羊絨鼯鼠屬的兩個新物種，分別命名為「西藏羊絨鼯鼠」...

【動物冷知識】世上唯一「藍血」動物 珍貴醫用價值卻讓他們死於非命

哈囉大家好，我是帽帽！ 今天要跟大家聊與「藍色」有關的動物冷知識！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。