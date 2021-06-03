影╱「激烈槍戰聲」由遠而近！呆萌巨鳥緩緩現身 招呼聲太特別網全傻

新冠疫情持續近一年半，儘管部分地區情況已開始好轉，人們仍會儘量避免前往人潮眾多之處，如動物園之類的場所，不少也改以網路分享短片方式維持人氣。日本島根一座主題公園，日前就放出一段鯨頭鸛打招呼的聲音，一串高速「噠噠噠」宛如槍戰音效，吸引不少網友討論。

「松江花鳥園」為日本島根縣一座以花、鳥為主題的公園，其貓頭鷹秀和企鵝散步更是人氣表演項目，除此之外，近來在網路人氣爆紅的蠢萌大鳥「鯨頭鸛」也是園中嬌客之一。近日松江花鳥園在其官方推特上分享一段影片，只見這隻灰色大鳥緩緩走近，隨之靠近的還有一串「噠噠噠噠噠」宛如激烈槍戰的聲響，令人好奇這段音效從何而來。

據園方表示，這串槍聲其實是鯨頭鸛與同伴交流時扣動上下喙發出的聲響，牠一面走一面發出聲音，很可能是在跟拍攝影片的工作人員打招呼。不少網友看完影片後，紛紛表示「真的好像一場槍戰」、「會跟飼育員問好也太有禮貌了吧」、「第一次聽到」、「以為是配音」、「連鱷魚都吃的傢伙為什麼看起來傻傻的」。

鯨頭鸛來自非洲，是現存「頭最大」的鳥類，鳥喙也是世界最寬的，硬且尖端尖銳，能穿透鱷魚皮膚，儘管相當兇猛，卻因數量稀少被列為瀕危物種。近年來鯨頭鸛因長相蠢萌可愛，對人類友善、會鞠躬問好而爆紅，還被稱為「鳥中二哈」，不過有研究指出，這是因鯨頭鸛受圈養後，能從人類手上獲得食物等好處，將人類視為同伴，才會有這些打招呼的動作。