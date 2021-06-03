快訊

台灣首例AZ罕見血栓！醫師：「疫苗信心」將影響解封時間

貨櫃輪撞向高雄港貨櫃碼頭 2塔式起重機倒塌2人受困

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罕見巨鳥出沒！非洲肉食鳥突現日本 民眾不安「比我還大隻」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本最近陸續有民眾目擊到稀有種的「紅臉地犀鳥」，由於該鳥比人還大隻且具肉食性，引起當地民眾的不安。圖擷取自youtube
日本最近陸續有民眾目擊到稀有種的「紅臉地犀鳥」，由於該鳥比人還大隻且具肉食性，引起當地民眾的不安。圖擷取自youtube

說到在城市內會看到的鳥類，一般人所聯想到的，或許是麻雀之類身形嬌小的類別。但最近在日本城鎮，卻出現了一隻比人還大隻，而且還是肉食性的的巨鳥，引起了民眾的不安。

根據日本媒體「NTV NEWS24」報導，在千葉縣柏市、我孫子市地區，有民眾在5月31日時，拍攝到一隻身體近乎全黑，但臉部是紅色的怪鳥。目擊者大杉哲郎表示，由於這隻鳥的身形異常龐大，翅膀張開時甚至長達約兩公尺，讓他當時嚇了一大跳。

經過判定，這隻黑色的怪鳥，是瀕臨絕種的「紅臉地犀鳥」。紅臉地犀鳥是一種肉食性鳥類，會捕食青蛙、蛇、魚類，甚至還有攻擊過陸龜的紀錄。一般紅臉地犀鳥棲息地在非洲南部的熱帶莽原，但去年三月就曾有在茨城縣被目擊到的紀錄，近期則是頻繁在千葉縣內活動。

為什麼會出現在日本，專家推論應該是有人或動物園飼養時，管理不慎讓鳥兒脫逃所致，詳細則還有待進一步釐清。在地居民則表示「那隻鳥比我家的孩子還大隻，比我還大隻。太恐怖了，只能快逃」，顯示凶猛的肉食禽類，出現在一般市鎮之中，確實已引起民眾的不安。

生態

延伸閱讀

被嫌窮、送禮反挨罵人渣 兩年言語霸凌讓他發狂殺妻

日本高中生票選「未來爆紅食物」 台式兩樣上榜 第二名很新奇

手機一摔螢幕竟開始播「恐怖電影」？ 網友嚇：要爆炸了！

東奧商品大滯銷店家關門 廠商苦吞虧損慘況曝「屍橫遍野」

相關新聞

罕見巨鳥出沒！非洲肉食鳥突現日本 民眾不安「比我還大隻」

說到在城市內會看到的鳥類，一般人所聯想到的，或許是麻雀之類身形嬌小的類別。但最近在日本城鎮，卻出現了一隻比人還大隻，而且還是肉食性的的巨鳥，引起了民眾的不安。

棲地乾裂 水雉保育20年來大挑戰

台南官田菱角田是水雉主要棲地，雖已是繁殖期，因乾旱缺雨許多菱角田尚未栽種，水雉教育園區提供庇護所，棲息近百隻水雉，已有7...

藏滇發現羊絨鼯鼠新物種 以金庸小說命名「雪山飛狐」

中國大陸、澳洲和美國學者組成的研究團隊，近日在西藏日喀則、雲南怒江發現羊絨鼯鼠屬的兩個新物種，分別命名為「西藏羊絨鼯鼠」...

【動物冷知識】世上唯一「藍血」動物 珍貴醫用價值卻讓他們死於非命

哈囉大家好，我是帽帽！ 今天要跟大家聊與「藍色」有關的動物冷知識！

大賣場特價龍蝦竟是「珍稀物種」 眼尖顧客緊急通報店經理

英國47歲男性李在當地量販店購物時，看到龍蝦缸中竟放著一對極為罕見的龍蝦，連忙通知店員。後來證實出現這種顏色龍蝦的機率只有3000萬分之1，一次發現2隻更是難能可貴。

野象群跨越半個雲南直逼昆明 竟然是因為...

雲南近期傳出「大象危機」。原棲息在西雙版納的15頭野生亞洲象，4月中旬突然「一路北上」，過去40多天已跋涉400多公里，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。