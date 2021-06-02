【動物冷知識】世上唯一「藍血」動物 珍貴醫用價值卻讓他們死於非命

哈囉大家好，我是帽帽！

今天要跟大家聊與「藍色」有關的動物冷知識！

藍馬羚於17世紀時，遭到歐洲殖民大量獵殺，目的是要將牠們的棲息地改變為農地。

牠的血液非常珍貴，據傳一加侖（3.7公升）售價達6萬美元（約合台幣180萬）。鱟的血液含有特殊凝血蛋白，可以做成醫療試劑，一旦遇到細菌、毒素會出現反應，所以鱟血製劑可被用於快速檢測藥品或醫療用品是否遭細菌污染。

不過抽完血後被野放回大海的鱟，卻未必每隻都能存活。動物學家表示，有10%到25%的鱟會在遭到大量抽血後的幾天內死亡。

Why horseshoe crab blood is so expensive pic.twitter.com/AzBOreVnRG — Business Insider (@BusinessInsider) September 30, 2020

動物會為了取得交配權而大打出手，若能用鮮豔顏色先逼退一些競爭對手，也省去大打一架的功夫。

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