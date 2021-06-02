大賣場特價龍蝦竟是「珍稀物種」 眼尖顧客緊急通報店經理

英國47歲男性李（Joseph Lee）20日在當地量販店萬客隆購物時，看到龍蝦缸中竟放著一對極為罕見的龍蝦，連忙通知店員。龍蝦最後被送到伯明罕國家海洋生物中心。中心人員表示，出現這種顏色龍蝦的機率只有3000萬分之1，一次發現2隻更是難能可貴。

英國廣播公司BBC報導，漁民可能在加拿大或美國捕獲這些顏色奇特的甲殼類動物並運往英國，目前這2隻龍蝦健康狀況良好，但由於不是英國本地物種，因此無法在英國放生到大海。如果被帶回北美，牠們鮮豔的顏色很容易吸引捕食者攻擊。海洋生物中心計畫將牠們短暫隔離後就留在中心內與其他海洋物種共同生活。

發現龍蝦的李提到當時從遠處看到這兩隻橘色龍蝦，還以為牠們是「玩具」，因為牠們殼的顏色是一般龍蝦煮熟後的顏色。李補充說：「我知道他們不會放煮熟的龍蝦進去，因為龍蝦必須放在一個特殊的水箱裡，水溫低於七度。我甚至以為有人在開玩笑，在水箱裡放了幾隻橘色玩具龍蝦。」

當李走近看到兩隻龍蝦是活的，簡直不敢相信自己的眼睛直呼：「從未見過這樣的事情。一次遇到兩隻珍稀龍蝦的機率就像被閃電擊中3次，每次都倖存下來。」

李說自己無法想像這2隻在賣場特價25.5英鎊（約合新台幣993元）出售的龍蝦會成為盤中飧，於是趕緊通報萬客隆經理，才化解了龍蝦的危機。李慶幸龍蝦落腳海洋生物中心，「人們可以好好欣賞牠們了。」