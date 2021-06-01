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未來若封城怎麼遛狗上廁所？1922沒解答 飼主焦慮

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
不少飼主擔心封城後的遛狗問題。本報資料照片
不少飼主擔心封城後的遛狗問題。本報資料照片

新冠肺炎疫情嚴峻，雙北淪重災區，台北市日前舉行四級兵推演練，新北市也多次盤點四級措施，動保團體今天指出，有些狗每天都要外出上廁所，很多飼主擔心封城之後難以遛狗，近期去電1922防疫專線資訊沒得到解答，但歐美等國封城時也允許適度外出遛狗，呼籲未來訂定規範時，應考慮適當動物照護問題。

動物保護立法運動聯盟今天提出四點呼籲，相關規範訂定應考慮適當的動物照護，例如允許飼主外出遛狗；另外應允許動保志工依規定照護流浪動物；職業獸醫從業人員應該優先納入疫苗施打對象；動物飼養與照顧場所應維護動物福利。

動法盟表示，有些狗不喜歡在家裡大小便，每天需外出2至3次，近期有許多飼主擔心，如果疫情真的進入四級警戒需要封城，可能出現遛狗問題，而1922防疫專線指出，因為台灣尚未進入四級防疫措施，相關動物福利政策尚未出爐。

美國加州去年封城，要求民眾除了購買民生用品、就醫以外，非必要情況別出門，但還是可以遛狗。西班牙封城也允許帶狗上街散步，甚至有民眾為了出門而喬裝成狗。動法盟表示，部分國家封城時，仍允許飼主在特定時間與規範下遛狗，對犬隻與飼主來說都有助身心靈健康，英國政府建議封城時每人每日外出運動一次一小時，且允許飼主帶犬隻一同外出，若有特殊需要也可增加遛狗次數。

動法盟提到，到戶外遛狗應與他人保持約2公尺的社交距離，並使用牽繩，盡量在家附近周圍散步即可，避免帶寵物到人群聚集的公共場所。

綜合外國針對防疫期間有關寵物飼養的規範，動法盟表示，應避免家庭以外的成員與寵物互動，勿給寵物戴口罩避免造成傷害，應讓犬貓待在室內不要在外遊蕩。此外，目前沒有任何證據顯示病毒會透過寵物的皮膚、毛皮或毛髮傳播給人，另外切忌用化學消毒劑、酒精、洗手液、雙氧水、工業用擦拭紙巾等用品擦拭寵物或為寵物洗澡。

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