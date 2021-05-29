壽山動物園休園整建 估111年10月完工

因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，壽山動物園19日起休園。高雄市觀光局今天表示，現將展開整建工程，明年10月完工後以全新面貌與大家見面。

觀光局局長周玲妏表示，動物園休園期間會以「壽山動物園大揭密」為主題，推出線上動物園直播，並播出平常看不到的動物影像紀錄，讓民眾了解動物最新動態、保育員工作日常及未來工程的最新進度。

高雄市觀光局指出，為了改善動物園並提升動物福利，市府啟動「新動物園運動」計畫，打造更友善動物、適合親子共遊同憩的環境，透過動物保護、友善環境和親子互動3大整建重點，預計明年10月完工。

壽山動物園開放40多年，採近代動物園設計，多數動物活動區都採取半開放式，設計不同參觀走廊，又加建不鏽鋼欄杆。民國98年曾進行經費規模新台幣1.5億元的整建工程，將展區水泥地改為草地、樹冠叢的自然介質，猛獸區鐵網則改成強化玻璃，改善參觀感受。