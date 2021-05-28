獲救山豬野放配戴衛星追蹤 全台首例

2隻中套索獲救的台灣野豬，經池上野生動物醫院搶救傷癒，日前野放時戴上衛星定位項圈，這也是國內首宗野豬野放追蹤案例。

野灣野生動物保育協會附設非營利野生動物醫院人員廖朝盛今天表示，今年3月中旬民眾於台東發現2隻中套索的台灣野豬（山豬），救援後交由野灣野生動物醫院執行後續醫療與照養。

經獸醫師評斷，為避免傷勢惡化，2隻野豬皆截去中套索的前肢，手術後復原狀況良好，日前野放於東部海岸山脈。並由屏東科技大學野生動物保育研究所保育遺傳研究室執行野放追蹤計畫，藉由VHF與衛星定位獲得野豬的活動範圍、移動能力、棲地利用等生態資料。

廖朝盛表示，2隻野豬到院時體重分別為25公斤和20公斤，野豬衝撞力道驚人，外露的下犬齒更具危險性；為此，林務局台東林區管理處特別出借供台灣黑熊使用的運輸籠與醫療籠，才得以保障工作人員與動物的安全。

廖朝盛表示，對中套索的前肢，獸醫師嘗試多次清創，並投藥控制感染，希望能保全四肢；無奈傷勢嚴重，選擇截肢以避免後續感染惡化。截肢手術較為複雜，手術時間長達6小時，對獸醫師和動物而言都是艱難的挑戰。

所幸術後復原良好，經歷多次麻醉清創，傷口順利癒合，2隻野豬的精神和食慾極佳，每日進食量合計超過5公斤，為照養團隊帶來龐大負荷。

廖朝盛表示，台灣過往鮮少有野豬救傷個案，這次救援提供了醫療單位和研究單位珍貴的經驗，也促成全台首例野豬野放追蹤救援案例。

廖朝盛表示，屏科大野保所教授翁國精的研究團隊執行後續野放追蹤計畫，為2隻野豬戴上具VHF與衛星定位功能的頸圈，頸圈材質在野外經過一段時間後將自然脫落，不會影響野豬未來的活動，希望透過定位追蹤能獲得寶貴的生態基礎資料，更有機會應用於改善人獸衝突問題，醫療團隊也能藉此建立野放評估的標準，優化救援品質，為未來傷病動物帶來更多福祉。