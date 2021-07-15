寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

飼養毛孩難免有傷病，小孩生病有健保，毛孩可沒有。統計指出若毛孩以平均10年壽命來算，不含醫療費光是日常生活花費至少60萬起跳。寵物看病掛號費動輒數百上千，輸血或手術住院等需花費上萬元，若是罹患重大疾病如腎病、乳腺癌、心臟病或淋巴癌等，平均醫療費用超過3萬元，無非是飼主的一大負擔。

寵物保險因此獲得許多飼主青睞，但商品百百種，選寵物險到底有什麼眉角呢？投保寵物險前，有幾個名詞可以先理解，才不會被搞得霧煞煞。

◉自負額

「自負額」是指在保險期間內，發生承保範圍內的損失時，被保險人必須自行負擔一部份金額，其餘部分才由保險公司支付。

換句話說，自負額20%的寵物險，假設寵物門診費花1000元，飼主得自己負擔200元，剩下的800元才由保險公司支付。

◉理賠次數和金額限制

多半寵物險都有限定一年內理賠次數，投保時要多注意。

且寵物險絕大多數的理賠都是「實支實付」，也就是花費多少保險就理賠多少，但有一定上限且限定額度，如商品介紹「手術費用每次最高45000」就是45000內實支實付的意思。

◉初次投保年齡和續保年齡限制

投保時要注意有沒有寵物年齡限制，通常貓狗不一樣，例如「投保年齡限定8週至10歲，續保可至15歲」的意思，是毛孩第一次投保時須滿8週，且小於10歲，投保後可以續保到15歲，16歲後就不能投保。

◉除外項目

投保保險一定要看清楚「條款」，條款內的除外事項或是不保項目都是不會理賠的。例如有的條款規定「故意致被保寵物受傷或生病」是不賠的，或是寵物在國外所發生之事故等等都可能不賠，以各家寵物險條款為準。

◉費率

有的保險公司不分年齡和品種都是統一費率，例如富邦產物的「毛起來愛」，有的依照不同年齡、貓咪或狗狗有不同費率，通常狗狗比貓咪貴，如華南產物的「寵寶保」、新光產物的寵物險都是。

◉寵物侵權責任

侵權責任是指投保的寵物致第三人（不包含主人）身體損傷、死亡或財物損失，對方向飼主求償時可以啟動。

例如小王（被保險人）的狗狗大寶（被保寵物）突然情緒失控，咬傷鄰居小蓮，小蓮向小王求償醫藥費1萬元，這時就可以啟用保單中的「寵物侵權責任」條款，1萬塊若在限額內就由保險公司負擔。

投保寵物險要準備什麼？

投保準備資料 投保寵物險需有要保人及被保險人，通常都是飼主本人。 必須先知道被保寵物的生日、準備寵物清晰的近3個月正面照，以及寵物身分證明（例如：晶片序號、體檢證明、注射疫苗證明等），最多人使用晶片序號。 理賠必備資料 ◾寵物死亡 需準備理賠申請書、寵物死亡註銷登記之證明、公營單位或合格登記之業者所開的支出明細表或收據正本、被保險人之身分證明等，以各家保險公司規定為準。 ◾寵物經獸醫院評估須緊急進行手術治療 需準備理賠申請書、登記合格的獸醫院所開的診斷證明及醫療費用單據、被保險人暨被保險寵物之身分證明等，以各家理賠申請文件為準。

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▪本表僅供參考，最新寵物險方案仍以各家官網為準。