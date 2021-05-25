聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／貓皇被擼到一半突然停手 秒變臉笑翻網友「反應一百分」
在養寵物時，有時免不了想要特別捉弄一番，來看看寵物會出現什麼樣的反應。最近日本就有一位網友，在撫摸自家貓皇的途中，故意暫停動作，結果這隻貓竟然露出了意想不到的表情。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「bud」近日分享，有次他在撫摸自家的寵物貓「samu」的頭部和脖子，前幾秒本來都還好好的，不過動作到一半，他突然刻意停止撫摸。
予想した撫でが来なかった時のサム pic.twitter.com/LYNIWXidTa— bud🐱🐱 (@__bud) May 13, 2021
過了大約1秒之後，samu發現飼主的手停下來，頭馬上轉過來，露出疑惑不解的表情，還發出奇特的鳴叫聲。這番萌樣發表之後，已經超過180萬次觀看，以及18萬以上的網友按讚。
網友們紛紛回覆「太可愛了」、「第一次聽到samu的叫聲」、「奴才，誰讓你停下的」、「『啊咧』的表情太可愛了」、「我偶爾也會這樣」、「『欸？怎麼不摸了』」、「笑死」、「我家的狗也有這種反應」、「這反應一百分」、「不妙，一不留神就看了20次左右」、「好喜歡這個怎麼回事的表情」、「貓『好舒服阿…嗯』」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言