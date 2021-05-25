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影／貓皇被擼到一半突然停手 秒變臉笑翻網友「反應一百分」

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友的貓咪被撫摸到一半，飼主的手故意停下來，讓他露出大惑不解的表情。圖擷取自ねとらぼ
一位網友的貓咪被撫摸到一半，飼主的手故意停下來，讓他露出大惑不解的表情。圖擷取自ねとらぼ

在養寵物時，有時免不了想要特別捉弄一番，來看看寵物會出現什麼樣的反應。最近日本就有一位網友，在撫摸自家貓皇的途中，故意暫停動作，結果這隻貓竟然露出了意想不到的表情。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「bud」近日分享，有次他在撫摸自家的寵物貓「samu」的頭部和脖子，前幾秒本來都還好好的，不過動作到一半，他突然刻意停止撫摸。

過了大約1秒之後，samu發現飼主的手停下來，頭馬上轉過來，露出疑惑不解的表情，還發出奇特的鳴叫聲。這番萌樣發表之後，已經超過180萬次觀看，以及18萬以上的網友按讚。

網友們紛紛回覆「太可愛了」、「第一次聽到samu的叫聲」、「奴才，誰讓你停下的」、「『啊咧』的表情太可愛了」、「我偶爾也會這樣」、「『欸？怎麼不摸了』」、「笑死」、「我家的狗也有這種反應」、「這反應一百分」、「不妙，一不留神就看了20次左右」、「好喜歡這個怎麼回事的表情」、「貓『好舒服阿…嗯』」。

日本 寵物 貓咪

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